CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama Açıklaması

18.10.2022 15:38
CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama Açıklaması

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekilleri, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, aradan 3 yıl 6 ay 17 gün geçmiş olmasına rağmen, hala bahanelerin ardından çıkma cesaretini gösteremeyip acziyet deklarasyonları yayımlamaya devam ettiklerini kaydetti.

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekilleri, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, aradan 3 yıl 6 ay 17 gün geçmiş olmasına rağmen, hala bahanelerin ardından çıkma cesaretini gösteremeyip acziyet deklarasyonları yayımlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri, bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ortak açıklamasını okuyan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, Türkiye siyasetinde "CHP zihniyeti" diye bir kavram olduğunu, bu kavramın CHP dışında hiçbir parti için kullanılmadığını belirtti.

Bu zihniyetin, milletin yanında duramadığını aktaran Gülaçtı, şu görüşleri paylaştı:

"31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra, 11 büyükşehrimiz maalesef bu zihniyet tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Seçimde milleti aldatmak için söyledikleri yalan vaatlerle iş başına gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, aradan 3 yıl 6 ay 17 gün geçmiş olmasına rağmen, hala 'engelleniyoruz' bahanesinin ardından çıkma cesaretini gösterememişler ve acziyet deklarasyonları yayımlamaya devam etmektedirler. Yönettikleri şehirlerin geleceğine dair söyleyecek sözleri bulunmayan ve beceriksizliklerini türlü bahanelerin ardına saklamaya çalışan CHP'li 11 başkanın yalanlarını daha önceki bildirilerimizde rakamlarla çürütmüştük. Söyledikleri yalanların milletimiz nezdinde itibar görmediğini fark eden CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, son yayımladıkları bildirilerde hem yalanlarının dozunu artırmış hem de hadlerini aşmaya başlamışlardır."

Gülaçtı, CHP tarafından yönetilen her büyükşehirde olduğu gibi Adana'da da durumun farklı olmadığını, verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

"AK Parti'nin olduğu yerde ayrımcılık olmaz"

CHP'li başkanlar tarafından yönetilen, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Muğla, Mersin, İzmir, Tekirdağ ve İstanbul'a son 18 yılda 1 trilyon 135 milyar 650 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Gülaçtı, "CHP'li başkanlar tarafından söylenen, yönettikleri şehirlerin yatırımlarının engellendiği ifadeleri külliyen iftira yalan ve acziyetlerinin itirafıdır. AK Parti hükümetlerimiz ve AK Parti'li belediyelerimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin 20 yıldır ülkemizin her bir karış toprağına yatırım yapmaktadır. AK Parti'nin olduğu yerde ayrımcılık olmaz. Eğer bir ayrımcılık ve partizanlık aranıyorsa, CHP zihniyetinin olduğu yerlere bakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Ozan Gülaçtı, milletle çıktıkları yolda dosdoğru yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıda bir gazetecinin, "Belediyenin hafif raylı sistem için borçlanma talebine Cumhurbaşkanı tarafından onay verilmesi için girişimde bulunacak mısınız?" sorusuna ilişkin Gülaçtı, ilk talebin belediyenin kanuni borçlanma limitini aştığı için yapılmadığını, kanuni şartları sağlarsa destekleyeceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Ankara'da su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasıyla ilgili soru üzerine, "Ankara'da su fahiş fiyattan satılmaya başlanınca kendilerinin bunu normal hale getirdiklerini" dile getirdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Ankara, Adana, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika
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