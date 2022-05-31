CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi! - Son Dakika
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!

31.05.2022 12:37

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler sebebiyle hakkındaki 4 yıl 11 aylık hapis cezası kesinleşmişti. İşlediği suç nedeniyle cezaevinde yatmayacağı bilinen Kaftancıoğlu, bugün prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilecek. Öğleden sonra ise tahliye edilmesi bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da hakkındaki siyasi yasak ve 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na giderek imza attı. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu'nun prosedür gereği Silivri'ye gönderildiği öğrenilirken, cezaevine girişinin ardından öğleden sonra tahliye edilmesi bekleniyor.

4 YIL 2 AYLIK HAPİS CEZASI BOZULDU

Kaftancıoğlu hakkında Mayıs 2019'da, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava açılmış, Eylül ayında ise beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmişti. Dava istinaf mahkemesine taşınmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. İki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

HAKKINDAKİ CEZA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan dostlarıma şunu söylemek isterim: Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin" demişti.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi! - Son Dakika


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