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CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz - Son Dakika

CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz

10.12.2021 17:52

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül arasında 'HDP' tartışması yaşandı. MHP'li Bülbül'ün HDP'ye yönelik suçlamalarına cevap veren Altay, "AK Parti'nin içinde FETÖ ile ilgili irtibatlılar var; 'AK Parti teröristtir' diyemem, yanlış olur. HDP içinde de PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörist ilan edilmesi doğru değil" sözlerine yer verildi.

TBMM Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında CHP ile MHP milletvekilleri arasında HDP üzerinden tartışma çıktı.

MHP'Lİ VEKİL: HDP'Yİ SAVUNMAK SANA MI DÜŞTÜ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "HDP ile didişmeyi bırakın. Hükumetinize söyleyin adam gibi mücadele etsin. HDP'yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise "HDP ile müzakere edelim gibi bir cümle kuruyor" dedi. Bunun üzerine Altay, "HDP ile siz de müzakere ediyorsunuz Sayın Bülbül, ne alakası var? 'PKK ile etkin mücadele edin' diyorum. HDP ile ne alakası var?" ifadelerini kullandı. MHP'li Bülbül ise, "HDP'yi savunmak sana mı düştü?" diye cevap verdi.

CHP'li Engin Altay'dan Meclis'i karıştıran sözler: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül

CHP'Lİ ALTAY: HDP İÇİNDE DE PKK İLE İLİŞKİLİ İNSANLAR OLABİLİR

Altay'ın, "Benim söylediğim nettir; PKK alçak terör örgütüdür, amansız mücadele etmek zorundadır" demesi üzerine Bülbül, "HDP'nin PKK ile yakınlığı" diye sordu. Altay, "Bana ne kardeşim beni ilgilendirmez. HDP ile Meclis Başkanı'nın karşısında ceketini ilikleyip ayağa kalkıp söz istemeyeceksin madem teröristlerse. Ne alakası var?" derken, Bülbül, "Bizim vicdanlarımız şunu kabul etmiyor; PKK'yı lanetlerken, bunu söyleyen, dostluk edenlere karşı da aynı duruşta olmalıdır. Himaye eder gibi 'HDP'yle didişmek yerine şuna bakın' demek, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Altay ise, "Levent senin bugün şekerin yüksek. AK Parti'nin içinde FETÖ ile ilgili irtibatlılar var; 'AK Parti teröristtir' diyemem, yanlış olur. HDP içinde de PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörist ilan edilmesi doğru değil" dedi.

CHP'li Engin Altay'dan Meclis'i karıştıran sözler: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu da Altay'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz - Son Dakika
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