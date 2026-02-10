CHP\'li Mustafa Sarıgül\'den Meclis\'te Erzincan için yeni isim teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, muhalefet partilerinin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Ancak önerilerden biri ise diğerlerinden ayrılarak dikkat çekti.

ERZİNCAN'A YENİ İSİM TEKLİFİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi hazırladığını söyledi.

"BÜTÜN ERZİNCANLILARIN ÖNEMLİ BİR BEKLENTİSİDİR"

Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Bir şehir markalaşırsa büyük bir şekilde güç kazanır. Can Erzincan'ı dolaştığım zaman hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşların parlamentodan şöylesine çıkacak güzel bir haberi beklemekteler. Kanun teklifini yazdım, grubumuza verdim. İnşallah grubumuz olumlu görecek ve yüce parlamentodan 'Can Erzincan' isminin gerçekten tescil edilmesini önemle rica ediyorum. Bütün Erzincanlıların önemli bir beklentisidir. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun, bir yanı Erzincanlı olsun."