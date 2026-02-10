CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi - Son Dakika
CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi

10.02.2026 20:55
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi hazırladığını belirterek, "Bütün Erzincanlıların önemli bir beklentisidir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, muhalefet partilerinin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Ancak önerilerden biri ise diğerlerinden ayrılarak dikkat çekti.

ERZİNCAN'A YENİ İSİM TEKLİFİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi hazırladığını söyledi.

"BÜTÜN ERZİNCANLILARIN ÖNEMLİ BİR BEKLENTİSİDİR"

Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Bir şehir markalaşırsa büyük bir şekilde güç kazanır. Can Erzincan'ı dolaştığım zaman hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşların parlamentodan şöylesine çıkacak güzel bir haberi beklemekteler. Kanun teklifini yazdım, grubumuza verdim. İnşallah grubumuz olumlu görecek ve yüce parlamentodan 'Can Erzincan' isminin gerçekten tescil edilmesini önemle rica ediyorum. Bütün Erzincanlıların önemli bir beklentisidir. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun, bir yanı Erzincanlı olsun."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emre1305 Emre1305:
    Her iş bitti bir o kaldı. 55 1 Yanıtla
  • av.mustafaguzeldere av.mustafaguzeldere:
    Nelerle uğraşıyorlar Erzincan’ lıların başka işi mi yok 37 1 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    kabul edenler etmeyenler, kabul edilmemiştir, neden? çünkü teklif muhalefetten gelmiştir, içeriği önemli değil. 3 19 Yanıtla
    adem2336 adem2336:
    muhalefetin edeceği teklifte böyle saçma sapan şeyler olduğu için kabul edilmiyor 18 0
  • Naim İnan Naim İnan:
    ne kadar boş bir insan ya kime ne faydan var 12 0 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Boş işler müdürü :) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
