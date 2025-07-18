CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı

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CHP\'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
18.07.2025 09:34
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CHP\'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
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CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, zeytinlik yasasını protesto etmek amacıyla Meclis'te kürsüye çıplak ayakla ve zeytin dalıyla çıktı. Dinçer, "Kömürün karasına peşkeş çektiğiniz topraklara değil, bu ülkenin emekle yoğrulmuş bereketli tertemiz topraklarına ayak basmak istiyorum. Siz yeşile ancak doların rengi olduğu müddetçe kıymet verirsiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasını da içeren torba kanun teklifini protesto etmek için kürsüye çıplak ayakla ve zeytin dalıyla çıktı.

"KÖMÜRÜN KARASINA PEŞKEŞ ÇEKTİĞİNİZ TOPRAKLARA BASMAK İSTEMİYORUM"

Dinçer, yasa teklifine karşı çıkarak şu konuşmayı yaptı: "Bu kürsüye çıplak ayakla çıkıyorum çünkü kömürün karasına peşkeş çektiğiniz topraklara değil, bu ülkenin emekle yoğrulmuş bereketli tertemiz topraklarına ayak basmak istiyorum. Her adımında emeğiyle geçinen köylü, zeytin dalına tutunan çocukları, yaşamı savunan insanımızı hissetmek istiyorum.

CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı

"YİNE BİR KATLİAM YASASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yine bir katliam yasasıyla karşı karşıyayız. Bu kanun teklifiyle hedefler seçilmiş, planlar yapılmış, krokiler çizilmiştir. Şimdi de sıra tetiği çekmeye geldi. AKP'nin ve ortağının rant için elleri kalkacak ve bu ülkenin zeytinlikleri katledilecektir. Bu kanun teklifine 'evet' diye kalkacak her el, bu katliamın suç ortağı olacaktır. Herkes şunu bilsin ki CHP olarak biz, bu katliamın suç ortağı olmayacağız. Bugün önümüze getirilen bu kanun teklifi, bu ülkenin vicdanına, doğasına, geleceğine vurulmak istenen bir baltadır. 'Zeytinleri yok etmeyeceğiz, taşıyacağız' diyorsunuz. Zeytin ağacını kökünden söküp bir başka toprağa taşıdığınızda onu tamamen öldürmüş olmazsınız belki ama yaşatmış da olmazsınız. Tıpkı bir insanı hayatta tutan makineler gibi o da artık bitkiseli hayattadır. Kökü sökülmüş bir ağacın toprağını, iklimini, suyunu, kuşunu, karıncasını taşıyabilecek misiniz? O ağaçlar başka topraklarda tutmaz. 'Taşınır' diyorsanız vicdanınızı rahatlatıyorsunuz ama siz zaten vicdanlarınızı da başka yerlere taşımışsınız.

CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı

"ETKİ ANALİZİNİ OBJEKTİF BİR BİÇİMDE YAPTINIZ MI?"

Bu sahada kaç bin zeytin ağacı taşınacak ve bu zeytin ağaçlarının yaşı kaçtır? Zeytin üretimiyle kıyaslandığında çıkarılacak madenin daha fazla ekonomik değer yaratacağına dair etki analizini objektif bir biçimde yaptınız mı? Deniliyor ki '10 yıl boyunca üreticiye başka bir yerden KİT veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan zeytinlik verilecek.' Köylü bu arazilerden aynı verimi alabilecek mi? Köylünün ihtiyacını karşılayacak kadar arazi var mıdır? Varsa nerelerdedir? Köylü eğer bu zeytinliklere iyi bakarsa bir 10 yıl daha bu kiralamanın uzatılacağını söylüyorsunuz. Peki bu zeytinliklere iyi bakılıp bakılmadığına kim karar verecek? Verilecek olan arazi köylünün evine kilometrelerce uzakta bir mesafedeyse köylü zeytinliğine bakmak için evinden de mi olacak?

CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı

"SİZ YEŞİLE ANCAK DOLARIN RENGİ OLDUĞU MÜDDETÇE KIYMET VERİRSİNİZ"

Siz, Kazdağları'nda siyanürle altın çıkaracaksınız diye 400 bin ağacı katledenlersiniz. Afşin Elbistan'da halkında yıllardır zehri solutanlarsınız. Köylüsünün karşısına çevik kuvvet dikerek Akbelen Ormanları'na TOMA'yla girenlersiniz. Karadeniz'de HES projeleriyle derelerin doğal yaşamını yok edenlersiniz. Uzungöl gibi bir cennet doğayı millet bahçesi adı altında beton yığınına çevirenlersiniz. En zengin içme suyu kaynaklarımızı bir avuç maden şirketine pervasızca peşkeş çekenlersiniz. Şimdi de bin yıllık zeytinliklerimizi dozerin altına yatırmaya kalkıyorsunuz. Huylu huyundan vazgeçmez. Siz, yeşili ancak doların rengi olduğu müddetçe kıymet verirsiniz. Yargıyı saraya bağladınız, eğitimi tarikatlara bağladınız, sağlığı ise piyasaya. Şimdi de doğayı maden şirketlerine bağlıyorsunuz."

Milletvekili, Semra Dinçer, Politika, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Zeytin, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı - Son Dakika
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