CHP\'li vekilden Meclis\'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

12.02.2026 08:25  Güncelleme: 08:37
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gaziantep'ten Şırnak'a altın taşıyan bir kuyumcu aracının polis çevirmesi görüntüsü altında gasp edildiğini ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin jandarma personeli olduğunu öne sürdü.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Gaziantep'ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracının, polis çevirmesi görüntüsü altında durdurularak gasp edildiğini, gasp edenlerin askeri Diyarbakır ve Şırnak Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma personeli olduğunu iddia etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Alp, "Antep'ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracı, Mardin'in ilçesinde maalesef polis çevirmesinde gasp edilmiştir. Soruşturmada anlaşılmış ki polis kıyafetiyle gasp yapanlar aslında polis değil. Birisi Diyarbakır İl Jandarma emrinde, üçü de Şırnak İl Jandarma emrindeki askeri personel çıkmıştır" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp

"EMNİYET BU HALDEYKEN KİMSE EMNİYETTE DEĞİL"

Alp sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef polisimiz, askerimiz yol kesip vatandaşı gasp etmeye başladıysa ve büyük oranda da sanal bahis tuzağına düşmüşse burada çok ciddi düşünmek lazım. Bakana sorsanız 'Türkiye hala hukuk devletidir' diyecek. Ama bize sorsanız Emniyet bu haldeyken hiç kimse emniyette değildir."

Söz konusu iddialarla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tbmm Genel Kurulu, İnan Akgün Alp, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Jandarma, Şırnak, Asayiş, Hukuk, Polis, Kars, Son Dakika

Yorumlar (14)

    Yorumlar (14)

  • levent ayar levent ayar:
    ÇÜRÜK ELMA HER YERDE VE HER SÖKTÖR DE HER KURUM DA VAR VEKİLLER DE YOK MU SANKİ 160 25 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    KİM SEÇTİYSE ARTIK O VEKİLLERİ... 57 9
  • Su19785507+ Su19785507+:
    bir olmalıyız birlik olmalıyız diri olmalıyız milli olmalıyız, güçlenerek daha da büyük bir devlet olmalıyız 88 42 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    chp gibi bir partinin olduğu ülkede birlik olmaz 67 98
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Atılır da bu kadar atılmaz be 48 68 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    CHP'li vekil diyorsa bunu inanmayın 32 46 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Niye mülteci kaçıran general vardı noldu 26 0
  • Erkan demir Erkan demir:
    Lütfen kişilerin yaptığı yanlışları devletimizin kurumlarına maletmeyin. 43 22 Yanıtla
    kenan sar kenan sar:
    kurumları kişiler yönetmiyor mu 1 0
