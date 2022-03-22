CHP'li vekillerden, "Kaş'ta ormanlık alanların 2B arazisine dönüştürüldüğü" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li vekillerden, "Kaş'ta ormanlık alanların 2B arazisine dönüştürüldüğü" iddiası

22.03.2022 16:53
CHP'li vekillerden, "Kaş'ta ormanlık alanların 2B arazisine dönüştürüldüğü" iddiası

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya'nın Kaş ilçesi Aklar Mahallesi'nde ormanlık alanların 2B arazisine dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya'nın Kaş ilçesi Aklar Mahallesi'nde ormanlık alanların 2B arazisine dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

Sarıbal, CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek ve Çetin Osman Budak ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aklar Mahallesi'nde yapılan "kadastro hilesiyle" ormanlık alanların orman vasfından çıkarılıp 2B arazisine dönüştürülerek, "peşkeş çekildiğini" iddia etti.

Rafet Zeybek de yöre halkının yanında sonuna kadar duracaklarını belirterek, "Bu, ormana, vatana ihanettir." dedi.

Çetin Osman Budak ise Kaş'ın Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu belirtti. Budak, bununla mücadeleyi hukuk önünde sergileyip, bundan sonraki süreçte de Aklar Köyü'nün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Aklar Köyü sakinlerinin de katıldığı basın toplantısında Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş ise, "Orman Kadastro Komisyonları hile ve yağmanın ortağı olmuştur. Buralar, hiçbir şekilde 2B'ye konu edilemez. Burada söz konusu alan orman vasfını yitirmiş bir alan değildir." diye konuştu.

YORUMLAR
500
CHP'den asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için kanun teklifi CHP'den asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için kanun teklifi Büyükşehirler arasında en ekonomik toplu ulaşım Bursa'da Büyükşehirler arasında en ekonomik toplu ulaşım Bursa'da

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Antalya, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li vekillerden, 'Kaş'ta ormanlık alanların 2B arazisine dönüştürüldüğü' iddiası - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:27 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına şiddet uygulayan bakıcı konuştu: Kendime hakim olamadım, pişmanım
16:23 Ayşegül Aktürk, saplantılı aşığı tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:18 Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:08:32. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li vekillerden, "Kaş'ta ormanlık alanların 2B arazisine dönüştürüldüğü" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement