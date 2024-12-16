CHP lideri Özel: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) O namaz bu namaz mı? Arada 13 yıl var" - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) O namaz bu namaz mı? Arada 13 yıl var"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "Esad rejimi yıkılmış, 'Ben diyor haklı çıktım.' ya sen ne haklı çıktın?

16.12.2024 14:55
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "Esad rejimi yıkılmış, 'Ben diyor haklı çıktım.' ya sen ne haklı çıktın? 13 sene önce demiş ki 'Biz gideceğiz Emevi Camii'nde namaz kılacağız' O namaz bu namaz mı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSuriye konusu üzerinden eleştirerek, "13 sene önce demiş ki 'Biz gideceğiz Emevi Camii'nde namaz kılacağız.' O namaz bu namaz mı?" ifadelerini kullandı. Asgari ücret konusunda da konuşan Özel, yıl bitmeden asgari ücretin çok fazla değer kaybettiğini söyledi.

" Türkiye'nin yedi bölgesinde belediyesi olan tek parti var"

CHP'li belediyelerin çalışkan olduğunu ve bunun da millette bir yansıması olduğunu söyleyen Özel, "Türkiye'de 11 belediyeyi elimizden almak için bizleri 'Efendim teröristlerle işbirliği yapıyorlar' diye ya da 'Mansur Yavaş belediye başkanı olursa su faturalarını teröristlere dağıtacak' diyecek kadar akla, vicdana, ahlaka sığmayacak sözleri söyledikleri halde 5 yılın sonunda kantara çıktık, bırakın belediye kaybetmeyi, Balıkesir'i, Manisa'yı, Denizli'yi, Bursa'yı büyükşehirlerimize kattık. Elimizdeki büyükşehirler 15 büyükşehrin dışında 21 il belediyesinde, Adıyaman'ından Kastamonu'suna, Kırıkkalesi'ne, Afyon'una, Kütahya'sına, Uşak'ına kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oldu. Türkiye'nin yedi bölgesinde belediyesi olan tek parti var: Cumhuriyet Halk Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ege'de büyükşehir ya da il belediyesi yok. 9'u da Cumhuriyet Halk Partilidir" ifadelerini kullandı.

Kreş sayısında hedef 1000

Yapılan kreş yatırımlarının devam edeceğini belirten Özel, "Türkiye'de kreş sayımız 700'e dayandı. Belediye başkanları toplantısında kararlaştırdık, bu sayıyı 2025 yılında ilk hedef bine çıkaracağız. Bir tane kreş açmayanlara, gündüz bakımı evi açmayanlara, çünkü kafada kodlamış, 18 tane bakanı var, birisi kadın, o da aileden sorumlu. Diyor ki 'Kadının işi aile, ev' diyor. 'Çocuğunu evde baksın, yaşlısını evde baksın. Çalışmak senin neyine' diyor. Bu bakış açısına karşı bininci kreşi açtığımız gün hep birlikte Türkiye'nin önüne çıkacağız diyeceğiz ki, 'Bin tanesini açtık, binlercesini daha açmak için iktidara yürüyoruz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"O namaz bu namaz mı? Arada 13 yıl var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye konusu üzerinden eleştiren Özel şu ifadeleri kulandı:

"Şimdi bütün hafta sonu konuştu. İl il geziyor konuşuyor. Güya morali düzeldi. Ne olmuş? Suriye'de Esad rejimi yıkılmış, yıkılsın. Dünyadaki bütün diktatörler yıkılsın. Nerede demokrasiden uzak bir adam var, nerede bir tek adam var, onların rejimlerinin hepsi yıkılsın. Esad rejimi yıkılmış, 'Ben diyor haklı çıktım.' ya sen ne haklı çıktın? 13 sene önce demiş ki 'Biz gideceğiz Emevi Camii'nde namaz kılacağız.' O namaz bu namaz mı? Arada 13 yıl var. Arada 238 tane şehit var. Arada 200 milyar dolar kayıp var. 4.5 milyon da sığınmacı Türkiye'nin dört bir yanında var. İlk gün hepsi dönüyorlar diye yalandan Çin'den otoban görüntüleri, hepsi dönüyorlar diye kapılarda yığılma görüntüleri. Ama giden falan yok."

"Asgari ücret yarı yarıya kayba uğramış durumda"

İktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Özgür Özel, "O yüzden hem emekliye hem asgari ücretliye hak ettiği ücretin verilmesi. Asgari ücretli AK Parti geldiğinde 7 çeyrek altın alıyorken, şu anda 3 çeyrek altın alıyor. Yani altın hesabı üzerinden asgari ücret yarı yarıya kayba uğramış durumda. Bu yüzden bunların telafisi için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) O namaz bu namaz mı? Arada 13 yıl var' - Son Dakika

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