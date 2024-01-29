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CHP lideri Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye mi ediliyor? - Son Dakika
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CHP lideri Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye mi ediliyor?

CHP'de özellikle aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tasfiye edildiği iddiaları sıklıkla gündeme geliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Bir tasfiye söz konusu değil. Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor" ifadelerine yer verdi.

29.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:53
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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin CHP'den tasfiye edildiği iddiaları sıklıkla gündeme geliyor. Tartışmalar devam ederken konunun muhatabı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı açıkça soruldu.

"KEMAL BEY'İ EN ÇOK DESTEKLEYEN İKİ ARKADAŞIMIZI..."

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Özel, "Kılıçdaroğlu yanlılarının tasfiye edildiği iddiası doğru mu?" sorusuna "Bir şey sorabilir miyim? Mersin'de mi tasfiye var? Adana'da mı var? Aydın'da mı var? Balıkesir'de mi var? Bursa'da mı var? Kurultayda en çok zorlandığımız, Kılıçdaroğlu'nun arkasında en net duran belediye başkanlarıydı bunlar. Belediye başkanı olmayan, Kemal Bey'i en çok destekleyen iki arkadaşımızı Bursa ve Balıkesir'de aday gösterdik. Nereye koyacağız o zaman bu isimleri? İstanbul'da Kemal Bey'i destekleyen Bora Balcıoğlu, ankette önde çıktığı için aday gösterildi. Gülizar Emecan, Bahçelievler'in adayı, kongrede karşımızdaydı. Battal Bey'in aday gösterilmediği gün aday gösterilen 10 kişiden dördü kurultayda karşımızdaki isimdi. Bir tasfiye söz konusu değil" yanıtını verdi.

"ADAY LİSTELERİ YALANLIYOR"

Açıklamasının devamında "Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor" diyen Özel, şöyle devam etti: "Hatta bana şöyle eleştiriler geliyor: 'Siyaset bu kadar objektifliği kaldırmaz. Kendine yakın isimleri koymalıydın bazı yerlere. Kılıçdaroğlu'na yakın ve kongrede yanında durmayanları görevlendiriyorsun' diyorlar. Böyle eleştiriler alıyorum. Battal Başkan da tam tersini iddia ediyor."

CHP lideri Özel\'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye mi ediliyor?
YORUMLAR (3)
  • ismail seçkin: Cumhuriyet tarihine bakın sol parti dönemlerinde hiç bir yatırım yapılmadığını görebilirsiniz. Sağ parti dönemlerine bakın yollar köprüler metrolar tüp geçitler fabrikalar savunma sanayi yerli oto İHA Siha baraj hidro elektrik ve nükleer santral yerli yatırım vs. Ülke zengin. Sıfır araç bulamadı bu millet. Ekmek almaya arabamızla gidiyoruz. Yanıtla 5 10
  • Serkan Basar: iktidarın size attığı yemleri yutmayın ülke için millet için icraatlar konuşun böyle boş muhabbetlerle gündemi meşgul etmeyin Yanıtla 4 9
  • ismail seçkin: Millet sağ parti dönemlerinde ev ve araba sahibi oldu.. Yanıtla 4 6

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Balıkesir, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye mi ediliyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye mi ediliyor? - Son Dakika
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