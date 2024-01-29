CHP lideri Özel\'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye mi ediliyor?

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin CHP'den tasfiye edildiği iddiaları sıklıkla gündeme geliyor. Tartışmalar devam ederken konunun muhatabı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı açıkça soruldu.

"KEMAL BEY'İ EN ÇOK DESTEKLEYEN İKİ ARKADAŞIMIZI..."

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Özel, "Kılıçdaroğlu yanlılarının tasfiye edildiği iddiası doğru mu?" sorusuna "Bir şey sorabilir miyim? Mersin'de mi tasfiye var? Adana'da mı var? Aydın'da mı var? Balıkesir'de mi var? Bursa'da mı var? Kurultayda en çok zorlandığımız, Kılıçdaroğlu'nun arkasında en net duran belediye başkanlarıydı bunlar. Belediye başkanı olmayan, Kemal Bey'i en çok destekleyen iki arkadaşımızı Bursa ve Balıkesir'de aday gösterdik. Nereye koyacağız o zaman bu isimleri? İstanbul'da Kemal Bey'i destekleyen Bora Balcıoğlu, ankette önde çıktığı için aday gösterildi. Gülizar Emecan, Bahçelievler'in adayı, kongrede karşımızdaydı. Battal Bey'in aday gösterilmediği gün aday gösterilen 10 kişiden dördü kurultayda karşımızdaki isimdi. Bir tasfiye söz konusu değil" yanıtını verdi.

"ADAY LİSTELERİ YALANLIYOR"

Açıklamasının devamında "Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor" diyen Özel, şöyle devam etti: "Hatta bana şöyle eleştiriler geliyor: 'Siyaset bu kadar objektifliği kaldırmaz. Kendine yakın isimleri koymalıydın bazı yerlere. Kılıçdaroğlu'na yakın ve kongrede yanında durmayanları görevlendiriyorsun' diyorlar. Böyle eleştiriler alıyorum. Battal Başkan da tam tersini iddia ediyor."