CHP Lideri Özgür Özel'den Mersin'de Sürpriz Açılış - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel'den Mersin'de Sürpriz Açılış

CHP Lideri Özgür Özel\'den Mersin\'de Sürpriz Açılış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de katılacağı açılış töreninde Türkiye gündemine dair önemli mesajlar vereceğini açıkladı. Özel, Mersin'de 'Büyük Mersin İttifakı'nı kurduklarını ve bu açılışta uzun süredir beklenen bir başlangıç yapacaklarını belirtti.

09.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 15.00'te Mersin'de büyük bir açılış törenine katılacağını belirterek, "Oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Özel, burada yaptığı açıklamada 31 Mart seçimlerinde Mersin'de çok büyük başarı elde edildiğini söyledi. Mersin'de tüm sosyolojilerden, tüm mezheplerden, tüm inançlardan, Türkiye'nin dört bir yanından birbiriyle yan yana, birbiriyle iç içe, çatışmadan, birbirinin kültürüne karışmadan omuz omuza duran insanların 'Mersin ittifakı'nı kurduklarını belirten Özel, "Mersin'in güzelliklerine sahip çıkmak için hepsi kirli bir anlayışın, çetelerin yağmalamalarına imkan vermemek için, Mersin sokaklarında huzur dolaşsın, çeteler dolaşmasın diye, Mersin kıyıları halkın olsun, rantın olmasın diye ve hiç şüphesiz vasiyeti tutarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' vasiyetine sahip çıkarak Mersin'e sahip çıkan büyük Mersin ittifakını saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

"Büyük bir sürpriz yapacağız"

Bu büyük Mersin ittifakının kurucusu ve mimarının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olduğunu kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Bu seçimler yaklaşırken aday belirleme tartışmaları vardı ama bazı yerlerde yoktu. 'Mersin'de kimi aday gösterelim?' diye düşünmeye gerek yoktu. Mersin, seçeceğini kendi seçmişti zaten çoktan. Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. 2 Ocak günü kendi memleketimde, Manisa'da yılın ilk mitingini, ilk toplantısını yapmıştık. Ardından Ardahan'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, dün Konya'nın Cihanbeyli'sinde, Ereğli'sinde halkımızla buluştuk. Bugün Mersin'de ziyaretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00'te Mersin'den Türkiye'ye yeni bir mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Herkesin o meydana gelmesini istiyorum. O meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel'den Mersin'de Sürpriz Açılış - Son Dakika

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