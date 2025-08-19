CHP Lideri Özgür Özel, Sındırgı\'da Deprem Sonrası İncelemelerde Bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel, Sındırgı Belediyesi önündeki konuşmada, "Elbette Sındırgı'nın şu aşamada çok önemli bir desteğe ihtiyacı var. Sorunları, ihtiyaçları, yapılanları belediye başkanımız anlattı. Ama sözün en doğrusu: cana gelmesin, mala gelsin. Çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Hep birlikte büyük bir acıyı yaşıyor olabilirdik. Tesellimiz bu yöndedir. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İşin bir diğer yanı, yani bir kaybın olmaması teselli. Ama diğer yanı şu: Türkiye'de özellikle biliyorsunuz, İstanbul'a güneş açınca Türkiye'ye bahar geliyor. İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'dan, Ankara'dan bakılınca da sanki Sındırgı'da deprem gelip geçmiş, bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor. Oysa durum böyle değil. Deprem günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ı aradım. Ben o sırada Tokat'ta otobüsün üstüne çıkıp miting yapmak üzere merdivenlerdeydim. Haberi duydum, geri döndüm. Kendisini aradım, ilk bilgileri ondan aldım. Belediye Başkanımızın telefonu hiç düşmedi. İlçe Başkanımızı aradım, ilk bilgileri ondan aldım. O andan itibaren takip ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz buradaydı. Bu arada bakanlar geldi, bakanlık geldi. Sındırgı'nın yanına kim geldiyse, buradaki ihtiyaçları gidermek için kim gayret gösterdiyse, hangi siyasi partiden olduğuna bakılmaksızın Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ilk andan itibaren 225 araçla, 812 personelle burada oldu. 6 bin kişiye ilk çorbasını ikram etti. 6 bin 650 kişilik sıcak yemek çalışmasını başlattılar. 7 bin adet kumanya, 15 bin adet ikramlık, 65 bin su, bin adet konserve, 11 bin 500 içecek, 25 bin ekmek, 20 bin simitle o ilk günlerin telaşını, acısını, paniğini savuşturdular. Bundan sonra devletin şefkatli elinin Sındırgı'ya uzanması lazım. Zira esas artçı şok. Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken. Ama bu tip durumları irdelediğimizde esas artçı şok ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında oluyor. Sındırgı'nın yıllar, on yıllar kaybetmemesi, buradan sonra yaralarının hızla sarılmasına bağlı. Belediye Başkanımız, ilçe yönetimimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasını, ayrıca meclisten bu konuda özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyorlar. Biz de bu taleplerini haklı buluyoruz. Arkalarındayız. Tüm siyasi partilere, başta iktidardaki Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere bütün siyasi partilere çağrımızdır: Sındırgı'nın bu talebini görsünler, Sındırgı'nın elini tutsunlar. Biz de bu söyleme aracılık ediyoruz. Biz Sındırgı için mecliste iki elimizi birden kaldıracağız. Herkesten bunu bekliyoruz"

Özel sözlerini Maraş depreminden örnekler vererek tamamladı: "Geçmiş örnekler, bir yıl içinde nüfusun yüzde 35-40 azalabildiğini, bunun da önemli kısmının geriye gelmediğini, bu göçün kalıcılaştığını, kentin küçüldüğünü gösteriyor. O yüzden afet bölgesi ilan edilmesi, özel kanunlarla korunması ve hızla yaraların sarılması gerekiyor. Yukarıda yaptığımız kendi aramızdaki istişarede Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten Sındırgı'ya pozitif bir yaklaşımının, ayrımcılığının olduğunu, bundan sonra da bunu arttıracağını söylüyor. Bundan önce projelenmiş işler vardı. Tabii öncelik değişebilir burada. Ama hızlı şekilde yine o projelerin tamamlanması, Sındırgı'nın ekonomik hayatının, sosyal hayatının hızla canlanması, esnafa, şu anda zorda olan esnafa sahip çıkmak. Yapması gereken çok şey var. Onları takip edeceğiz, zorlayacağız. Kendimize, Büyükşehir ve belediye imkanlarıyla ve Türkiye Belediyeler Birliği Yönetimi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye başkanımız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer başkan orada. Onların eliyle de elimizden geleni yapacağız" - BALIKESİR