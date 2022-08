CHP'li Ali Mahir Başarır'dan bazı medya organlarında hakkında çıkan iddialara tepki: Neymiş, bu kurguyu biz yapmışız?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin bazı basın yayın organlarında kurgu olduğunun iddia edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Başarır'ın açıklaması şöyle:

"AK Parti'nin havuz medyası yandaş basın, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ı aklama çalışmalarına başlamış. Neymiş, bu kurguyu biz yapmışız? Biz mi o milletvekilini durdurduk? Biz mi polise o şerefsiz kelimesini kullandık? Polisimizin babası Ali Aydoğan, haberlere göre CHP'nin aktif üyesiymiş. Bu polisimizin babası 2018'de vefat etmiş. Bırakın CHP'de aktif üye olarak yer almayı, maalesef dünyada bile değil kendisi. Bu olaydan önceki ilk çevirmeyi yapan polis ne diyor biliyor musunuz? Durmadı, üzerimize sürerek devam etti ve biz de bu yüzden ihbarı yaptık diyor. Eğer bir parça onurunuz, şerefiniz varsa doğruları yazın. Polise 'şerefsiz, ekibine tükürürüm' diyen bir milletvekilini nasıl aklayabilirsiniz? Polisler, olaydan bir gün sonra açığa alınırken ve hala açıkta bekletilirken görevini yapan polisi senaryoyla suçlayıp şerefsiz diyen milletvekilini aklamak nasıl bir iki yüzlülüktür? Hangi vicdan hakarete uğrayan ve elinden ekmeği alınan polisleri senaryo, komplo olarak suçlayabilir? İşte bir parça bile vicdanı olmayan, şerefli Türk polisinin değil de polisimize şerefsiz diyenlerin yanında yer alan vicdansız, kiralık kalemler bunu yapabilir ve onlara da ancak bu yakışır. Türk polisine açıkça şerefsiz diyerek aşağılayan bir milletvekilini aklamaya çalışan yandaş basın ve onların kirli, kiralık kalemleri elbet bir gün kendi mürekkeplerinde boğulmaya mahküm olacaklar.

"BÖYLE ONURSUZLARIN VİDEOSUNU HER ZAMAN YAYINLARIM"

Hırsızlık videolarınız geliyor, yayınlıyorum. Soygun videolarınız geliyor, yayınlıyorum. Çaldığınız paralar, uyuşturucu videoları geliyor, yayınlıyorum. Yarın da bir video yayınlayacağız. Ülkeyi soyan herkesin durumunu açıkladım ve açıklamaya da devam edeceğim. İyi ki bu videoyu paylaşmışım. AK Parti'nin gerçek yüzü bu işte. Yeri geldiğinde yalan, iftira atmak ve gerçeklerin üstünü örtmek için senaryo, komplo uydurmalarına başvurmak. Ben böyle utanmazların, böyle onursuzların videosunu her zaman yayınlarım.

"ASIL OPERASYON, POLİSLERİ GÖREVİNE İADE ETMEMEKTİR"

Görevini yerine getiren, vicdanlı, vatansever insanların her kim olursa olsun her zaman yanında olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, "Bu insanlar kişinin kimliğinden bağımsız görevini yapıyorlardı. Bu insanlar kiralık kalemler gibi onursuz, vicdansız değiller. Bu insanlar onurlu, evine ekmek götürmeye çalışan, işlerini yapan insanlar. Hiç mi utanmıyorsunuz insanlar üzerine kafanızdan ucuz senaryolar kurmaya? Elbette utanmıyorsunuz çünkü sizin derdiniz ne onur ne de vatan. Sizin derdiniz ancak cebinize girecek para. İnanın ucuz yalanlara ve ucuz iftiralara gerek yok. Benim bu görüntülere nasıl ulaştığım mesele değil; mesele bu görüntülere sebep olan hanımefendinin Türk Polisine yönelik yakışıksız ifadeleri. İster makul süre olsun ister makul olmayan bir süre olsun, edilen küfürler karşılıksız bırakılıyorken şu anda her iki polis de bu hanımefendi yüzünden çocuklarına ekmek götüremiyor. O dışarıda halka hayal satarken polislerimizin evlerine hüzün doluyor. Bir milletvekilinin Türk polisine hakaret etmesi ne zamandan beri AK Parti ve Türk Polis Teşkilatını hedef alan bir siyasi operasyon oldu? Asıl siyasi operasyon sizin yaptığınızdır. Asıl operasyon polisleri görevine iade etmemektir. Asıl siyasi operasyon asılsız iddialarla, Türk polisini aşağılayan milletvekilini aklamaktır."