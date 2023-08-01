CHP Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'nun CHP listelerinden aday olma isteğine tepki gösterdi

Seçime CHP listelerinden girerek TBMM'ye 10 milletvekili gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim." sözlerine CHP'den tepki geldi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.

İTİRAFI GÜNDEM YARATTI

CHP listelerinden girdiği seçimlerde TBMM'ye 10 milletvekili gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı bir itiraf geldi. En büyük pişmanlığını açıklayan Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben." ifadelerini kullandı.

"KİMSE KAFALARINA SİLAH DAYAMADI"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Davutoğlu'na tepki gösterdi. Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.