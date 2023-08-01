CHP Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'nun CHP listelerinden aday olma isteğine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'nun CHP listelerinden aday olma isteğine tepki gösterdi

01.08.2023 13:49

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP listelerinden aday olma isteğine tepki göstererek, kimse Davutoğlu'nu zorla aday yapmadıklarını ve seçimlere yine tek başlarına girerek boylarının ölçüsünü almaları gerektiğini söyledi. Öztunç ayrıca Kahramanmaraş'ta yaşanan su sorununa da dikkat çekerek, depremzedelere gönderilen yardım paralarının nerede olduğunu sordu.

Seçime CHP listelerinden girerek TBMM'ye 10 milletvekili gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim." sözlerine CHP'den tepki geldi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.

İTİRAFI GÜNDEM YARATTI

CHP listelerinden girdiği seçimlerde TBMM'ye 10 milletvekili gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı bir itiraf geldi. En büyük pişmanlığını açıklayan Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben." ifadelerini kullandı.

"KİMSE KAFALARINA SİLAH DAYAMADI"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Davutoğlu'na tepki gösterdi. Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.

Kaynak: AA
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Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'nun CHP listelerinden aday olma isteğine tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'nun CHP listelerinden aday olma isteğine tepki gösterdi - Son Dakika
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