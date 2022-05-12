CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak - Son Dakika
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CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak

12.05.2022 23:49
CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak

CHP MKYK'sı, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamasından sonra olağanüstü toplanma kararı aldı. Yarın saat 08.30'da gerçekleşecek toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılacak.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

HANGİ SUÇLARDAN ALDIĞI CEZALAR ONANDI?

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından verilen cezaları onandı.

İL BAŞKANLIĞI ÖNÜ MİTİNG ALANINA DÖNDÜ

Kararın ardından harekete geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerini partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası önüne çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı partililer tarafından da karşılık buldu. İl başkanlığı binasının önünü miting alanına döndü.

CHP MKYK'sı Kaftancıoğlu kararının ardından olağanüstü toplanıyor

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada"Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan sen iki yüzlüsün. Fırsatçısın. Manipülatörsün. Zulmün artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsü. Bu gürültü elektriğini kestiğin insanların karanlıktaki sesi. Özgürlüğün şarkısını duyuyor musun? Bütün acımasızlıkları senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Artık mitingimizin adresi Bursa değil, İstanbul'dur." ifadelerini kullandı.

CHP MKYK'sı Kaftancıoğlu kararının ardından olağanüstü toplanıyor

CHP MYK'SI OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Kararın ardından CHP MYK'sı olağanüstü toplantı kararı aldı. Yarın saat 08.30'da yapılacak toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında İstanbul il binasında gerçekleştirilecek.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor

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Son Dakika Politika CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak - Son Dakika
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