CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak - Son Dakika

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

HANGİ SUÇLARDAN ALDIĞI CEZALAR ONANDI?

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından verilen cezaları onandı.

İL BAŞKANLIĞI ÖNÜ MİTİNG ALANINA DÖNDÜ

Kararın ardından harekete geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerini partisinin İstanbul İl Başkanlığı binası önüne çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı partililer tarafından da karşılık buldu. İl başkanlığı binasının önünü miting alanına döndü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada"Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan sen iki yüzlüsün. Fırsatçısın. Manipülatörsün. Zulmün artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsü. Bu gürültü elektriğini kestiğin insanların karanlıktaki sesi. Özgürlüğün şarkısını duyuyor musun? Bütün acımasızlıkları senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Artık mitingimizin adresi Bursa değil, İstanbul'dur." ifadelerini kullandı.

CHP MYK'SI OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Kararın ardından CHP MYK'sı olağanüstü toplantı kararı aldı. Yarın saat 08.30'da yapılacak toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında İstanbul il binasında gerçekleştirilecek.