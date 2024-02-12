CHP \'\'Kurumsal olarak adaylık teklifi götürmedik\'\' dedi, Haluk Levent\'ten jet yanıt geldi

Hatay'da istifa çağrıları yapılan CHP'nin yerel seçimler için yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolar CHP'de kafaları karıştırdı. CHP, Savaş'ın adaylığı için anketleri işaret eden şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif etti. Levent ise yaptığı açıklamayla teklifi reddetti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in "Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent'e teklif götürmedik" demesi üzerine Levent'ten ikinci açıklama geldi. Levent, "Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk." ifadelerini kullandı.
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e teklif götürmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine ses getirdi. Teklif, tam da CHP'nin Hatay'da yeniden aday gösterdiği ve halk tarafından tepki karşılanan mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik istifa çağrıları üzerine geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "CHP'den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var." ifadelerini kullanan Levent ile ilgili CHP Sözcüsü Deniz Yücel dikkat çeken bir açıklamada bulundu. CHP Sözcüsü Yücel, "Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent'e ya da başka birisine adaylık teklif edilmesi gibi bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Haluk Levent ise Yücel'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi. Levent paylaşımında, "CHP sözcüsü Deniz Yücel 'Haluk Levent'e kurumsal bir teklif yapmadık' demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk. Hatta 'Lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın' dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla 'Kimden duydunuz?' dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler. Haberi yapan gazeteci Murat Ağırel. Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
CHP'den yeniden aday gösterilen ve adaylığı depremdeki ağır yıkım nedeniyle Hataylılar tarafından tepki çeken Lütfü Savaş, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 47,3 oyla seçimleri kazandı. 2014 yerel seçimleri öncesi AK Parti'den istifa eden CHP'nin Hatay adayı olarak seçimlere girip yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Savaş, son olarak 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Hatay'dan yeniden aday gösterilerek sandıktan galibiyetle çıkmıştı.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, sunucunun "Hatay Belediye Başkanı'nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." yanıtını vermişti.
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