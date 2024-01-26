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CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul'un 14 ilçesindeki belediye başkan adaylarını tanıttı. Kulis bilgilerine göre Ankara'da ise 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.

26.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 00:23
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CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'un 14 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, isimleri kamuoyuyla paylaştı. Kulis bilgilerine göre ise Ankara'da da 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik'in açıkladığı ilçeler ve belediye başkan adayları:

ANKARA'DA 10 İLÇEDE DE ADAYLAR NETLEŞTİ

Siyaset kulislerinde yer alan bilgilerine göre ise Ankara'da da 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.

CHP'nin Ankara'nın 10 ilçesindeki belediye başkan adayları:

CHP\'nin, İstanbul ve Ankara\'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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