CHP\'nin, İstanbul ve Ankara\'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu

Beline kırmızı kuşak bağlayacaklardı! O andaki tepkisi de sözleri de viral oldu

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'un 14 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, isimleri kamuoyuyla paylaştı. Kulis bilgilerine göre ise Ankara'da da 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik'in açıkladığı ilçeler ve belediye başkan adayları:

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Resul Emrah Şahan

ANKARA'DA 10 İLÇEDE DE ADAYLAR NETLEŞTİ

Siyaset kulislerinde yer alan bilgilerine göre ise Ankara'da da 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.



CHP'nin Ankara'nın 10 ilçesindeki belediye başkan adayları: