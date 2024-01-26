CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'un 14 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, isimleri kamuoyuyla paylaştı. Kulis bilgilerine göre ise Ankara'da da 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.
X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik'in açıkladığı ilçeler ve belediye başkan adayları:
Siyaset kulislerinde yer alan bilgilerine göre ise Ankara'da da 10 ilçenin belediye başkan adayı netleşti.
CHP'nin Ankara'nın 10 ilçesindeki belediye başkan adayları:
Son Dakika › Politika › CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika