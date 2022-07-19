CHP'nin Kırşehir İl teşkilatında çıkan kavga ortalığı karıştı! Saldırıda bulunan şahsın partiden ihracı talep ediliyor - Son Dakika
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CHP'nin Kırşehir İl teşkilatında çıkan kavga ortalığı karıştı! Saldırıda bulunan şahsın partiden ihracı talep ediliyor

19.07.2022 18:58

CHP Kırşehir İl Teşkilatı'nda iki partili arasında yaşanan kavga ortalığı karıştırdı. CHP il sekreteri Hüseyin Çakmak, CHP Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan'ı darp etti. Saldırıya uğrayan Aydoğan, şikayetçi olduğu saldırgan Çakmak'ın partiden ihracını talep etti.

CHP'nin Kırşehir İl Teşkilatı'nda yaşanan olay, partide büyük yankı uyandırdı. İl yönetiminin görevden almasına rağmen genel merkez kararı ile yeniden görevlendirilerek CHP Kırşehir il yönetimi gençlik kolları başkanlığını yürüten Ahmet Aydoğan meydanda kurulan parti standında il yöneticisi Hüseyin Çakmak tarafından darp edildiğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı.

CHP kulisleri bu haberle çalkalandı! İl yöneticisi, parti çalışmasında gençlik kolu başkanını dövmüş

GERGİNLİK PARTİ YELEĞİ NEDENİYLE BAŞLADI

Medya Ankara'da yer alan habere göre Ahmet Aydoğan, ifadesinde standa görevliyken üzerindeki parti yeleği nedeniyle başlayan gerginliğin darp olayına kadar gittiğini belirtti.

CHP kulisleri bu haberle çalkalandı! İl yöneticisi, parti çalışmasında gençlik kolu başkanını dövmüş

Aydoğan, karakoldaki ifadesinde olayı şu şekilde aktardı: "Halen idaremiz dahilinde faaliyet gösteren Çemas A.Ş. isimli fabrikada işçi olarak çalışırım. Aynı zamanda Kırşehir ilinde siyasi bir partide Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaparım. Hüseyin ÇAKMAK isimli şahıs ise üyesi olduğum siyasi partide il sekreterliği yapmaktadır. Ben bugün yani 19.07.2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında Kırşehir Cacabey Meydanındaki ışıklı reklam panosunun altında bulunan parti üye standında bulunuyordum. Bu esnada Hüseyin ÇAKMAK isimli şahıs standın yanına uğradı. Bu esnada ise benim üzerimde partiye ait yelek vardı. Hüseyin bana yeleği üzerimden çıkarmamın gerektiğini söyledi. Ben ise bu yeleğin kendisine ait olduğunu düşünerek sorgulamadan bu çıkardım ve boşta duran yeni yeleklerden birisini elime aldım.

CHP kulisleri bu haberle çalkalandı! İl yöneticisi, parti çalışmasında gençlik kolu başkanını dövmüş

"SEN O YELEĞİ GİYEMEZSİN"

Tam yeni yeleği giyeceğim esnada Hüseyin bu yeleği ÇAKMAK isimli şahıs elimden yeleği alarak bana "Sen o yeleği giyemezsin, biz seni görevden aldık" şeklinde ifadeler kullandı. Ben ise kendisine partide halen görevli olduğumu, kendisinin beni görevimden almaya yetkili olmadığını söyledim. Bunun üzerine Hüseyin bir anda elinin biriyle boğazımdan tuttu ve diğer eli ile bana vurmaya çalıştı. Tam Hüseyin bana vuracağı sırada standa bulunan ve benim ismini bilmediğim görevlilerden birileri araya girdi ve Hüseyin'i tutarak şahsın bana vurmasına engel oldu. Ben ise Hüseyin isimli şahsa karşı kesinlikle herhangi bir fiziksel temasta bulunmadım. Olayda haklı olduğumu düşünüp, haklılığımı korumak amacıyla şahsa karşı suç teşkil edebilecek herhangi bir ifade kullanmadım. Yanımdan uzaklaştırılan şahıs bana karşı saldırgan tavırlar içerisinden bulunmaya devam edince, ben standın yanından ayrıldım ve kendi imkanlarım ile almış olduğum doktor raporum akabinde polis merkezine geldim. Ben anlatmış olduğum bu olay ile ilgili olarak benim boğazımı sıkan Hüseyin ÇAKMAK isimli şahıstan DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM dedi."

Kaynak: Medya Ankara

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Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanı, il yöneticisinin kendisini darbettiğini öne sürdü Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanı, il yöneticisinin kendisini darbettiğini öne sürdü

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Çakmak, Kırşehir, gençlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Kırşehir İl teşkilatında çıkan kavga ortalığı karıştı! Saldırıda bulunan şahsın partiden ihracı talep ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin Kırşehir İl teşkilatında çıkan kavga ortalığı karıştı! Saldırıda bulunan şahsın partiden ihracı talep ediliyor - Son Dakika
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