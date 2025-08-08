CHP\'nin Komisyon Vurgusu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin, "CHP'nin bu komisyonda olması çok önemlidir. Kurucu partidir. Cumhuriyet'in temel direği olan partidir. Türkiye'nin birinci partisidir. Bu nedenle bu çalışmalarda CHP'nin ağırlığının 11'le sınırlı olmadığını, arkasında 86 milyonun olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında borsa kurulduğu, kimi avukat ve kişilerin, savcı ve hakimlerle sanıklar arasında bir köprü olmaya çalışarak arada maddi menfaat temin etmeye çalıştığı" iddiasının olduğunu anımsattı.

Başsavcılığın bu iddialara ilişkin soruşturma başlattığını ve bu kapsamda avukat Mehmet Y'nin "nüfuz ticareti" suçundan gözaltına alındığını ifade eden Emir, tek failin Mehmet Y. olmadığını, yaratılan hukuksuzluk karşısında birilerinin zengin olmanın yolunu bulmaya çalıştığını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın 2 kez kanser tedavisi gördüğünü, hastalığının nüksettiğini ve 21 kilo verdiğini anımsatan Emir, şunları kaydetti:

"Biz ilk günden beri diyoruz ki, bu kişiyi tutuklu yargılamayın. Hadi lanet olsun tutuklu mu yargılayacaksınız, hiç olmazsa İstanbul'un en iyi üniversite hastanesinde yüksek güvenlikli bir koğuşta tutun. Bunun yolları var, bunu yapmadılar. Şimdi tekrar cezaevine götürdüler. Mehmet Murat Çalık, 20 gündür Adli Tıp raporunu bekliyor." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sahte e-imza vakalarına ilişkin yaptığı açıklamaya değinen Emir, bunu yeterli bulmadıklarını ifade etti.

"Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Meclis Başkanlığına bildireceğimiz yeni üyemiz olacak"

Emir, bir gazetecinin, "Bugün komisyon (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) toplanıyor. Güvenlik önlemleri zirvede. Ne gibi tedbirler alındı? Yeni bir üye vereceksiniz 51 formülü için. Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Komisyon öncesinde ve sırasındaki müzakerelerimizde açıkça söyledik. Bu komisyon, kararlarını üye tam sayısının nitelikli çoğunluğuyla alır. Üye tam sayısı değiştirilemez, üye tam sayısı 51'dir. '51'den geri adım atmamız olanaksız.' diye bir tavır koymuştuk. Anlayış gösterildi 51'e tamamlamak üzere. Sayın Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Meclis Başkanlığına bildireceğimiz yeni üyemiz olacak."

Kendilerine gelen yazıda İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının komisyonda sunum yapacağının bildirildiğini ifade eden Emir, "Dolayısıyla bugün için kapalı oturum yapılması, olağanın daha üstünde güvenlik tedbirleri alınması son derece doğal." dedi.

Emir, " İYİ Parti'nin üye vermemesi nedeniyle bir kontenjan muhalefetten iktidara geçmiş oldu. O konuda bir endişeniz oldu mu?" sorusuna ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Olmadı, biz burada ilkelerle meşgulüz. Bir üye kime gitti, kimin avantajı, kimin dezavantajı olurla ilgili değiliz. Bize ilk gelen Meclis Başkanlığının hazırladığı yönergede açıkça şu yazıyordu; 'katılanların 5'te 3 çoğunluğu' diyordu. 'Katılanların' dediğiniz zaman başka bir şey. 'Üye tam sayısının nitelikli çoğunluğu dediğiniz' zaman başka bir şey. Biz meseleyi buradan buraya getirdik. Olması gereken yere getirdik. Sayılar değerlidir, tek başına sayılardan daha değerli olan siyasal gerçekliklerdir. CHP'nin bu komisyonda olması çok önemlidir. Kurucu partidir. Cumhuriyet'in temel direği olan partidir. Türkiye'nin birinci partisidir. Bu nedenle bu çalışmalarda CHP'nin ağırlığının 11'le sınırlı olmadığını, arkasında 86 milyonun olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim."