CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş'a yer verilmedi. CHP lideri Özgür Özel, son açıklamasında "Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri iyiden iyiye yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi de seçim şarkısını yayınladı. "İşimiz gücümüz Türkiye!" notuyla paylaşılan şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi.
Videoda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanı sıra Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ adayı Candar Yüceer, Aydın adayı Özlem Çerçioğlu ve İzmir adayı Cemil Tugay'ın özel tanıtımları yapılırken, Özgür Özel ile 14 büyükşehir başkan adayı birlikte yürürken görülüyor.
Açıklamasından itibaren adaylığı tartışmalara neden olan ve tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın tanıtımda ve Özel ile birlikte yer verilmedi.
6 Şubat depremlerindeki büyük yıkım nedeniyle eleştirilen Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesi tepki ile karşılanmıştı. Savaş'a yönelik tepkilerin ardından CHP'nin yeni bir aday arayışına girmesi ve Savaş'ı adaylık çekmesi gündeme gelmişti.
CHP lideri Özgür Özel, son açıklamasında "Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Haluk Levent de Hatay adaylığı için kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini duyurmuştu.
Son Dakika › Politika › CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı - Son Dakika
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı son anda attığı golle 3-2 yendiği maça sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Muslera damga vurdu. Uruguaylı eldiven, 90. dakikada suratıyla gole engel oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?