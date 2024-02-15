CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.

15.02.2024 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş'a yer verilmedi. CHP lideri Özgür Özel, son açıklamasında "Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.

KLİPTE ÖZGÜR ÖZEL, 14 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI İLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri iyiden iyiye yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi de seçim şarkısını yayınladı. "İşimiz gücümüz Türkiye!" notuyla paylaşılan şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi.

Videoda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanı sıra Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ adayı Candar Yüceer, Aydın adayı Özlem Çerçioğlu ve İzmir adayı Cemil Tugay'ın özel tanıtımları yapılırken, Özgür Özel ile 14 büyükşehir başkan adayı birlikte yürürken görülüyor.

CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş'a yer verilmedi

LÜTFÜ SAVAŞ'A YER VERİLMEDİ

Açıklamasından itibaren adaylığı tartışmalara neden olan ve tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın tanıtımda ve Özel ile birlikte yer verilmedi.

CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş'a yer verilmedi

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerindeki büyük yıkım nedeniyle eleştirilen Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesi tepki ile karşılanmıştı. Savaş'a yönelik tepkilerin ardından CHP'nin yeni bir aday arayışına girmesi ve Savaş'ı adaylık çekmesi gündeme gelmişti.

CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş'a yer verilmedi
Lütfü Savaş

ÖZGÜR ÖZEL: SAVAŞ'A ALTERNATİF BULUNURSA DEĞİŞTİRİRİM

CHP lideri Özgür Özel, son açıklamasında "Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Haluk Levent de Hatay adaylığı için kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini duyurmuştu.

CHP\'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı

Lütfü Savaş, Hatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 23:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement