CHP\'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı

Politika

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Açıklamasından itibaren adaylığı tartışmalara neden olan ve tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın tanıtımda ve Özel ile birlikte yer verilmedi.

Türkiye 'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri iyiden iyiye yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi de seçim şarkısını yayınladı. "İşimiz gücümüz Türkiye!" notuyla paylaşılan şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi.

CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş 'a yer verilmedi. CHP lideri Özgür Özel, son açıklamasında "Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerindeki büyük yıkım nedeniyle eleştirilen Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesi tepki ile karşılanmıştı. Savaş'a yönelik tepkilerin ardından CHP'nin yeni bir aday arayışına girmesi ve Savaş'ı adaylık çekmesi gündeme gelmişti.

Lütfü Savaş

ÖZGÜR ÖZEL: SAVAŞ'A ALTERNATİF BULUNURSA DEĞİŞTİRİRİM

CHP lideri Özgür Özel, son açıklamasında "Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Haluk Levent de Hatay adaylığı için kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini duyurmuştu.