CHP\'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl Başkanlığı için İmamoğlu'na desteği ile bilinen değişimcilerin adayı Özgür Çelik ile Kılıçdaroğlu'na destek veren Cemal Canpolat yarıştı. Seçimi 342 delegenin oyuyla 32 oy farkla Özgür Çelik kazandı.

CANPOLAT, İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi olaylı geçti. Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

"BU NEYDİ YA, AYIP YA REZİL OLDUK"

Adayların yaptığı konuşmaların ardından salondan dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cemal Canpolat'a tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi." diyerek tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: ÇOK ÇİRKİNLEŞTİLER , YALAN KONUŞTULAR

Bina dışında aracına binmeden önce kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle sohbet eden İmamoğlu, "Çok çirkinleştirdiler. Çok yalan konuştular, o yalanlarında boğulsunlar. Ama biz tertemiz yürüyeceğiz." dedi.

ÖZGÜR ÇELİK KAZANDI

Seçimde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'a üstünlük sağladı. Böylelikle yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Özgür Çelik oturdu.

SALONDA "İMAMOĞLU" SLOGANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen Özgür Çelik'in seçimi kazanmasının ardından salonda sık sık, "Ekrem Başkan" sloganları atıldı.

ÇELİK'İ KUTLADI: İSTANBUL İÇİN BİRLİKTE KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ

İmamoğlu, seçim sonrası "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız" paylaşımında bulundu.



