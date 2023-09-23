CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede! Orakla kavgaya girdi - Son Dakika

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede! Orakla kavgaya girdi

Son Güncelleme: 23.09.2023 15:57

CHP Siirt İl Başkanlığı'nın düzenlediği 38. Olağan Kongre'de, oy kullanma sırasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayın ardından polis ekipleri müdahale etti ve güvenlik önlemi aldı. Bir kişi orakla kavgaya karışırken, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri gerginliği sona erdirdi.

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı. Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.

KONGREYE 2 LİSTE HALİNDE GİDİLDİ

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde Arbede Yaşandı

ORAKLA KAVGAYA GİRDİ

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı. Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu. CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde Arbede Yaşandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede! Orakla kavgaya girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede! Orakla kavgaya girdi - Son Dakika
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