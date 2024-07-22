CHP Sözcüsü Yücel: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli - Son Dakika
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Politika

CHP Sözcüsü Yücel: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli

CHP Sözcüsü Yücel: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli

CHP Sözcüsü Yücel, emekli maaşlarındaki artışa ilişkin olarak, "Asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmışken, ölçüp biçip hesapladığınız ücret 12 bin 500 lira öyle mi? İktidarı bir kere daha uyarıyoruz.

22.07.2024 19:35
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CHP Sözcüsü Yücel, emekli maaşlarındaki artışa ilişkin olarak, "Asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmışken, ölçüp biçip hesapladığınız ücret 12 bin 500 lira öyle mi? İktidarı bir kere daha uyarıyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli, asgari ücret de en az 25 bin lira olmalı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Yücel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümüne ilişkin de konuşarak, harekatın başarıya ulaşması için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı. Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kıbrıs ziyaretini hatırlatarak, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, hepinizin bildiği gibi Kıbrıs'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretler diplomatik kurallar çerçevesinde, samimi ve nezaketli bir şekilde gerçekleşti. Fakat Lefkoşa'da son derece yakışıksız bir tavırla karşılaştık. Her şey olması gerektiği gibi diplomatik teamüller çerçevesinde ilerlerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli büyükelçi, Genel Başkanımızı karşılamaktan, yan yana görünmekten imtina etti. Genel Başkanımız Özgür Özel'i karşılamayan Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun bu davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır. Bu saygısızlık, sadece CHP'ye değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil ettiği demokratik değerlere ve diplomatik geleneklere de bir hakarettir" diye konuştu.

'MOODY'S AÇIKLAMALARI HALKIMIZI YANILTMAYA YÖNELİKTİR'

Deniz Yücel açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu Moody's açıklamalarını da eleştirerek, "Notumuz B3'ten B1'e yükselmiş. Büyük bir müjde ile duyuruldu duyurulmasına ama; Moody's'e göre hala 'yatırım yapılabilir ülkeler' arasında bile değiliz.

Mehmet Şimşek'in Moody's açıklamaları, gerçeklerden uzak ve halkımızı yanıltmaya yönelik, kelimenin tam anlamıyla bir kara propagandadır. Ekonomik sorunlarımızın çözümü, manipülatif açıklamalarla değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelik politikalarla mümkündür" dedi.

Yücel emekli maaşlarına da gelen zam konusunda hükümeti eleştirerek, "Asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmışken, ölçüp biçip hesapladığınız ücret 12 bin 500 lira öyle mi? İktidarı bir kere daha uyarıyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli, asgari ücret de en az 25 bin lira olmalı" ifadelerini kullandı.

'SURİYE DEVLET BAŞKANI ESAD İLE GÖRÜŞME GÜNDEMİMİZDE'

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, CHP Genel Başkanı Özel'in, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmesi ihtimalinin sorulması üzerine, "Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşme bizim gündemimizde olan bir konu. Bu konuyla ilgili diplomatik yollardan iletişim için gerekli çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad ile görüşeceğini ifade edebiliriz. Ancak bu görüşmenin tarihi, yeri ve zamanı henüz kesinleşmiş değildir" dedi.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Yücel: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli - Son Dakika

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