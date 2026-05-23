CHP'li büyükşehir belediye başkanları 45 gün içinde olağanüstü Kurultay istedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından şimdi de kurultay tartışmaları başladı. Bu tartışmalara CHP'li büyükşehir belediye başkanları da katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRARAYA GEKDİLER

12 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı, "Mutlak butlan" kararı sonrası, CHP Genel Merkezi'nde bugün yapılan seçimle yeniden Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’i ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak bir yazılı açıklama yayımlayan başkanlar, partinin geleceği için en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulundu.

"ASIL AMAÇ PARTİMİZİ BÖLMEK VE UMUDU ZAYIFLATMAK"

Büyükşehir Belediye başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada, mahkeme kararının zamanlamasına ve amacına dikkat çekildi. CHP'nin köklü demokrasi geçmişine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyeti kuran partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. 'Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız."

ÖZGÜR ÖZEL'E TAM DESTEK: YANINDAYIZ

Yaşanan hukuki sürecin ardından parti içi birlik mesajı veren belediye başkanları, mevcut yönetime olan bağlılıklarını ilan etti. Açıklamanın devamında, "Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız" denilerek genel merkeze tam destek verildiği belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULTAY TALEBİ

Bildirinin en dikkat çekici kısmı ise örgütün ve partinin önündeki yol haritasına dair net bir takvimin işaret edilmesi oldu. Başkanlar, kriz sürecini aşmak ve parti meşruiyetini perçinlemek adına, "Gelinen aşamada, partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" diyerek kurultay çağrısını resmileştirdi. Siyaset kulislerini hareketlendiren bu hamlenin ardından genel merkezin atacağı adımlar merakla bekleniyor.