AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a Çoban Emin İnce'den Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a Çoban Emin İnce'den Tepki

AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok\'a Çoban Emin İnce\'den Tepki

AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Minibüsçüler Odası ziyareti sırasında dinleyiciler arasında bulunan çoban Emin İnce, Altınok'a tepki göstererek, 'Bugün Ankara'da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi sizlersiniz. Hiçbiriniz verdiğiniz sözleri tutmadınız.' dedi.

11.03.2024 13:44  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a, Minibüsçüler Odası ziyareti sırasında kendisini "dağdan inme çoban" olarak tanıtan Emin İncetepkisini dile getirdi.

"ESNAFA İŞ LAZIM, AŞ LAZIM, PARA LAZIM"

AK Partili olduğunu belirten Emin İnce, Altınok'a şunları söyledi; "Buranın en tahsilsiz ve kültürsüz adamı benim. 'Dağdan inme' diyorsunuz ya o benim. Burada esnafa senin anlattıklarından önce iş lazım, aş lazım, para lazım.

AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız

"NİCE BAKANLARINIZ SÖZLER VERDİ"

Şimdi burada senin lehine, tam sonuç çıkartmamız lazım. Münakaşa değil münazara yapmamız lazım.Bugün Ankara'da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi AK Partililerin, bakanların, milletvekillerinin, il başkanlarıdır. Nice bakanlarınız, nice milletvekilleriniz, nice il başkanlarınız sözler verdi.

AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız

"SENİN LEHİNE ÇEVİRMEN LAZIM BURAYI"

Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Onun için bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz. Senin lehine çevirmen lazım burayı. Yoksa 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız."

Kaynak: ANKA

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a Çoban Emin İnce'den Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
13:10 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF’ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin
12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 14:10:49. #1.13#
SON DAKİKA: AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a Çoban Emin İnce'den Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement