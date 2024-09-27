Çocuk Evleri Sitesinin Temeli Atıldı

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın çocuklarla ilgili politikalarına değinerek, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında bin 185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çocuk evleri sitesi temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Göktaş'ın yanı sıra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, çocuk evleri sitesinin hayırlı olmasını diledi. Göktaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Aileyi temel aldığımız bu yeni hizmet modelleriyle çocuklarımızın sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda çocuk bakım kuruluşlarımızda koğuş tipi modelden ev tipi modele geçerek büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, bin 185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Afyonkarahisar'da ise 13 çocuk evi ve 1 çocuk evleri sitesinde 101 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Biraz sonra temellerini atacağımız çocuk evleri sitesiyle 100 çocuğumuza daha hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir yaşam alanı sunacağız. Bir yandan çocuklarımıza güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir ortam sunarken, diğer yandan onların yeteneklerini geliştirecekleri çeşitli sosyal ve sportif alanlar sağlayacağız. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan "Sosyal ve Ekonomik Destek" programıyla takip ettiklerini ifade eden Göktaş, "Ayrıca Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesiyle şu an 8 bin 604 koruyucu ailemiz 10 Bin 270 çocuğumuzun bakım ve himayesini üstlendi. Bugün, Gönül Elçileri Projesi uluslararası platformlarda büyük bir ilgiyle takip edilen örnek bir proje haline geldi. Bu hafta 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Birleşmiş Milletler çocuk kuruluşu UNICEF ile koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması için Saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde kıymetli bir adım attık. UNICEF'in dünya için umut vaat eden proje olarak değerlendirdiği Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile modelimize yönelik bilgi ve tecrübelerimizi bütün dünyaya aktardık. ve koruyucu aile hizmetimizin güçlü bir şekilde yaygınlaşması için küresel bir seferberlik çağrısında bulunduk" dedi.

Çocuklara her alanında destek olmaya devam edeceklerinin bilgisini veren Bakan Göktaş, "Bugün temellerini atacağımız çocuk evleri sitemiz bu amacımıza hizmet edecek kıymetli kuruluşlarımızdan biri olacak. Bunun için Başak ve Özcan Halaç'a, daha önce bağışlarıyla bir huzurevi kazandırdıkları Emirdağ'a şimdi de çocuklarımıza verdikleri değerin bir simgesi olacak bu çocuk evi sitesinin yapılması için imkanlarını seferber ettikleri için teşekkür ediyorum. Halaç ailesi hayırseverlikleriyle her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. Benzer şekilde geçtiğimiz ay İstanbul'da bir kuruluş daha yapmak üzere imzaladığımız diğer bir protokolümüz bunun bir göstergesidir. Sadece Emirdağ'a değil, İstanbul'a kazandıracakları çocuk ilk kabul merkezimiz İstanbul'da çok önemli bir ihtiyacı giderecektir. Kıymetli katkılarıyla bugün koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın hayatına dokunmak için hep birlikte güzel bir adım atmış olduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çocuk evleri sitesinin temeli atıldı. - AFYONKARAHİSAR