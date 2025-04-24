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Politika

Çocuk Meclisleri TBMM'de Dinlendi

Çocuk Meclisleri TBMM\'de Dinlendi

Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuk meclislerinin sorunlarını dinleyip yanıtladı.

24.04.2025 18:50
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Konya, Ankara ve Afyonkarahisar'daki çocuk meclislerinin üyelerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Katırcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclis'in açılışını tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini anımsatan Katırcıoğlu, 23 Nisan'ın, dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayram olduğunu söyledi.

Atatürk'ün, Meclisin kurulmasıyla millet iradesini vatandaşlara ve çocuklara emanet ettiğini anlatan Katırcıoğlu, "Bizler de bu emaneti taşırken milli iradeye, demokrasiye ve milletimizin değerlerine sadakatle hizmet etmeyi bir şeref vesilesi sayıyoruz. 23 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm demokratik hedefler sadece Türkiye için değil, tüm masum coğrafyalardaki çocuklar ve insanlar için hayata geçmiştir. Çünkü şunu biliyoruz; Türkiye'nin güçlenmesi demek Gazze'de akan kanın durması; Türk çocuğunun yüzünün gülmesi demek dünyada hangi ırktan ve hangi renkten olduğuna bakılmaksızın tüm çocukların gülmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu ve milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ve Afyonkarahisar Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocukların, yasama çalışmalarından yapay zekaya, çocuk haklarından çevrenin korunmasına, çocukların sorunlarından sosyal medya düzenlemesine kadar çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Bazı milletvekilleri de çocukların yaşadığı bazı sorunları dile getirdi.

"Yetişkinler de bir günlüğüne okul sıralarına otursun"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Miray Eroğlu, ebeveynlerin, öğretmenlerin, tüm idarecilerin çocuk hakları konusunda eğitilmeleri ve çocukların sorunlarına çocuklarla birlikte çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "23 Nisanlarda çocukların makamları oturtulması geleneği gibi yetişkinlerin de bir günlüğüne okul sıralarına oturmalarını ve bir günlüğüne çocuk olmalarını istiyorum." dedi.

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, "Bir günlüğüne çocuk olmak hepimize iyi gelecektir." ifadesini kullanarak, çocukların sorun ve taleplerine daha farklı bir açıyla yaklaşmalarına sebep olabileceğini söyledi.

Öğrencilerden Seher Karabacak ise "LGS ve üniversite giriş sınavlarının kalkacağı ile ilgili zaman zaman söylemler oluyor. Sınavlar kalkacak mı? Kalkacaksa ne zaman?" sorusunu yöneltti.

Katırcıoğlu ise sınavların kaldırılması ile ilgili zaman zaman tartışmalar yapıldığını dile getirerek, "Bu çok boyutlu bir konu. Eğitim sisteminin daha adil, yetenekleri daha iyi ölçebilen bir yapıya kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Meclis olarak da sınav baskısının azalması, çocukların sadece test başarısıyla değil, yetenekleriyle değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile istişarelerimizi yürütüyoruz. Bu köklü değişiklikler zaman alıyor. Bunu çok iyi ve dikkatli planlamak, uygulamak gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Belli bir noktaya geldik, her şey neredeyse belirlendi"

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarla ilgili soruya değinen Katırcıoğlu, TBMM'nin 28. Yasama Döneminin 3. Yasama Yılı başından itibaren bu konu üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti.

Sosyal medyaya yönelik yasal düzenleme talebinin, toplumun her kesiminden geldiğini vurgulayan Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanal ortamlarla ilgili yaşanan sıkıntılar zaten toplumda da yaşadığımız, görmek istemediğimiz olaylarla da biraz daha gün yüzüne çıktı. Biz düğmeye bastık ve ekim ayından beri çalıştık. Raporun sonuç kısmı yurt dışı örneklerini incelemesiyle devam ediyor. Raporu, komisyon uzmanları arkadaşımız son haline getirip, milletvekili üyelerimizle paylaşacağız. Ondan sonra da ana komisyon olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna taşıyacağız. Belli bir noktaya geldik, her şey neredeyse belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma bakanlıklarımızla istişarelerimize, hizmet sunucularıyla görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu konuda görünmeyen, çok ciddi bir hummalı çalışma var. Sanırım bir aya kadar raporumuz tamamlanacak. Çocuklarımızın korunmasına yönelik sanal ortamlarda acil bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çocuk Meclisleri TBMM'de Dinlendi - Son Dakika

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