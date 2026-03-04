Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması

AK Parti, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya kullanımını kısıtlayacak düzenlemeyi de içeren, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya kullanımını kısıtlayacak düzenlemeyi de içeren, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu. Teklifin uzun süren bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını belirten Usta, "Teklif; aile bütünlüğünün desteklenmesi, iş-yaşam dengesinin temini, düşen doğum artış hızının artırılmasına ilişkin yaptığımız çalışmaların bir parçası olarak çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir. Bu çerçevede; askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini; doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı doğrultuda babalık izin süresini memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkardık. Doğum öncesi 8 hafta olarak belirtilen haftalar annenin talebi doğrultusunda son 2 haftaya kadar da çalışma iznini vererek kalan 6 haftayı doğum sonrasına aktarma hakkını da veriyoruz. Böylece anne ve bebeğin doğum sonrasında uzun bir süre bir arada kalmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BELLİ SUÇLARDAN MAHKUM OLAN KİŞİLER ÇALIŞAMAYACAK'

Çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bakımı geçici olarak sağlanamayan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirme sorumluluğunu devlet ile paylaşan koruyucu ailelere yönelik kamu ve özel sektör çalışanlarına 10 günlük izin verileceğini kaydeden Usta, "Böylelikle koruyucu aileleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Öncesinde koruyucu ailelere herhangi bir izin yokken taslak teklif ile birlikte koruyucu ailelerimize de 10 günlük izin hakkını tanımış oluyoruz. Halihazırda mevzuatımızda yer alan evlat edinenlere verilen izinler askeri personele de tanınmış durumdadır. Yine teklifle, okul, kreş, yurt ve servis gibi çocukların yoğun olduğu yerde başta çocuklara karşı işlenen suçlar olmak üzere belli suçlardan mahkum olan kişilerin çalıştırılması veya bu yerlerin bu kişilerce işletilmesinin önüne geçilmesi için düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

'SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ TAMAMI MERKEZİ KAMERA SİSTEMİ İLE DENETLENECEK'

Usta, sosyal hizmetler ve yardımlar alanında uygulamada karşılanan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler yapılacağını vurgulayarak, "Kuruluş bakımından ergin olarak ayrılan çocukların kamuda istihdam edilmelerine ilişkin koşullarda değişikliğe gidilmektedir. Çocukların korunmasına yönelik hizmet modelleri ihtisaslaştırılmakta, sosyal ve ekonomik destek, koruyucu aile, kadın konukevi harçlıkları ve benzeri sosyal yardım uygulamalarına yönelik süreklilik ve öngörülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktır. Yine sosyal hizmet kuruluşlarında güvenlik ve denetime ilişkin tedbirler alınmaktadır. Kuruluşların kapatılması halinde hizmet alan bireylerin mağduriyet yaşamaması amacıyla tasfiye süreçlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Güvenlik ve denetime ilişkin düzenlemede maksadımız Aile Bakanlığına bağlı veya özel kuruluşların tümünün merkezi bir kamera sistemi ile denetlenebilir olmasıdır. Bununla ilgili zorlukları zaman zaman yaşıyoruz. Merkezi olmayan yerlerde kamera kayıtlarının çalışmadığı, silindiği gibi sorunlardan dolayı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

'ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ MERKEZE ALAN BİR KORUMA KALKANI OLUŞTURULACAK'

Dijital teknoloji, sosyal ağ ve çevrim içi oyunların günlük hayatın bir parçası haline gelmesinin tüm toplum için siber zorbalık, zararlı içeriklere maruz kalma, dijital bağımlılık gibi riskleri beraberinde getirdiğini aktaran Usta, mevcut kanunda değişiklikler yapılacağını söyledi. Usta, "Bu değişikliklerle yalnızca mevcut sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluklarını netleştirmekle kalmayıp, mevzuatta hukuki statüleri, ilk kez tanınan oyun sağlayıcılar ve oyun dağıtıcılar da kapsam içerisine alınarak dijital ekosistemin tamamında çocukların güvenliğini merkeze alan bütüncül bir koruma kalkanı oluşturulacaktır. 5651 Sayılı Kanun'da yapılması planlanan değişikliklerle; sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek düzenleme teklif edilmekte ve platformlara bu kuralın uygulanması için gerekli adımları atması noktasında yükümlülükler getirmektedir. Ayrıca yine sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşından büyük çocuklara yaşlarına özgü içerikler sunma konusunda tedbirler almalıdır. Yine ebeveynlere çocuklarının sosyal medya kullanımlarını kontrol edebilmeleri için ebeveyn denetim araçları sunma ve tüm bu konularda alınan önlemleri belli periyodlarla hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na hem de kamuya açık bir biçimde raporlama yükümlülüğü getirilmesini teklif ediyoruz. Sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemede; kullanıcılarına başvuru mekanizması sunma, 15 yaşının doldurmamış çocuklara hizmet sunmama, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunmalıdır. Ayrıca yaş doğrulama yöntemlerini kullanma, şeffaflık raporları sunma, ebeveyn kontrol araçları sağlama, aldatıcı reklamları önleme, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içerik çıkarma, erişim engeli kararını en geç 1 saat içerisinde uygulama, erişim engeli kararına konu olan içeriğin kendi sitesinde yayınlanmaması yönünde tedbir alma gibi yükümlülükleri de getirmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

'SOSYAL MECRALAR VE OYUN SAĞLAYICILARINA 6 AYLIK BİR SÜRE TANIYORUZ'

Usta, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişikler yapılacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu kanunda yeni tanımlanan oyun sağlayıcı ve oyun dağıtıcı aktörlerin, oyunları yaşa göre derecelendirme, derecelendirilemeyen oyunları sunmama, 100 binden fazla erişim hacmi olan oyun dağıtıcıya Türkiye'de temsilci atama, ebeveyn kontrol araçları sağlama, kurum tarafından talep edilen bilgileri sağlama yönündeki yükümlülükleri getiriyoruz. Bu platformlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin ise 6 aylık bir süre tanıyacağız. 15 yaşını doldurmamış çocukların, sosyal mecralar ve oyun platformlarındaki düzenlemelerin yer aldığı teklifin yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre tanıyoruz. Burada hem bizim BTK, Siber Güvenlik Kurumu, e-Devlet sisteminin muhatabı olan sosyal ağ sağlayıcılarının ve oyun sunucularının hepsinin 6 ay içerisinde yürürlüğe koymuş olacağız."

Usta ayrıca Darülaceze hizmetlerinin Türkiye genelinde hizmet sunması için vergi muafiyetlerinin sağlanacağını ekledi.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,