Çocukların internet kullanımı konusunda eğitim çalışmaları hızla sürdürülüyor

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, çocukların interneti doğru kullanımına ilişkin, "Çocukların daha sağlıklı ve bilinçli şekilde çevrim içi içeriğe erişebilmeleri için verilmesi gereken eğitimler konusunda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Meclis'te "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla düzenlenen Çocuk Zirvesi'nin ikinci gününde, "Medya ve Çocuk" oturumu gerçekleştirildi.

Ayşegül Yıldırım Kara moderatörlüğündeki oturuma, Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, yazar Hatice Kübra Tongar konuşmacı olarak katıldı.

Kara, dijital platformların kullanımına yönelik dünyadaki araştırma örneklerinin sonuçlarını paylaştı.

2022 yılında 19 Avrupa ülkesinde 9-16 yaşlarında 25 binden fazla çocukla yapılan ankete göre, çocukların çevrim içi ortamlarda harcadığı zamanın iki katına çıktığını ifade eden Kara, bunda salgının da etkili olduğunu söyledi.

Anket sonuçlarına göre, "olumsuz çevrim içi deneyim yaşadığını" belirten çocukların oranının yaşla birlikte artmaya başladığını bildiren Kara, şöyle konuştu:

"Amerika'da yapılan araştırmalara göre, son bir yılda 'depresif atak' geçirdiğini ifade eden gençlerin sayısı 2010'dan bu yana yüzde 150 artmış. 2017'de yapılan bir araştırmada, bir hafta bir dijital platform ya da Facebook kullanmayan deney grubunun, kullananlardan daha az depresif olduğu ve daha farklı aktivitelere yöneldiği ortaya çıkmış. 2018'de Stanford ve New York üniversitelerinde yapılan yine benzer bir araştırma var; Facebook'tan bir hafta uzak kalan grubun, kontrol grubundan daha mutlu hissettiği, arkadaşlarına daha çok zaman ayırdığı ve politik olarak da daha az kutuplaştığı yine veri olarak önümüze geldi."

İngiltere'de 2022'deki bir araştırma raporuna göre ise çocukların yüzde 99 çevrim içi olduğunun, yüzde 72'sinin cep telefonu, yüzde 69'unun tablet kullandığının görüldüğünü anlatan Kara, "13 yaşın altındaki çocukların çoğunluğunun en az bir sosyal medya uygulamasında kendine özel bir hesabı bulunmaktaymış. Ebeveynlerin yüzde 40'ı ise çocuklarının ekranlar karşısında geçirdikleri vakti kontrol etmekte zorlandıklarını ifade etmişler." dedi.

"Karamsar bir tablo çizmeyelim"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6-15 yaş grubundaki çocuklara uygulanarak hazırlanan "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarına ilişkin de bilgi veren Kara, şunları kaydetti:

"İnternet kullanımı 6-15 yaş grubundaki çocuklarda 2021 yılında yüzde 82,7'ye ulaştı. 2013 yılında ise yüzde 50 civarında. Bilgisayar, cep telefonu, akıllı telefon, akıllı saat ya da oyun konsolu teknoloji ürünlerinden en az birini sadece kendi kullandığını beyan eden çocukların oranı 2021 yılında da yüzde 66,6 olmuş. Geçen yıl Bilgi Teknolojileri Kurumunun yaptığı araştırmada ise çocukların çevrim içi ortamları kullanırken 'bilinç' seviyelerinin artmaya başladığını görmüşüz. Artık geriye dönüş yok. Dolayısıyla biz bu mecraları kullanmaya devam edeceğiz. Biz bu mecraları en faydalı ve en verimli hale, temiz içerikle dolu hale nasıl getirebiliriz, bunlara nasıl ulaşabiliriz?

Yapılan araştırmalar, çocukların yavaş yavaş bilinçlendiğini gösteriyor. Sürekli karamsar bir tablo çizmeyelim. Aslında biz çocuklarımıza doğruyu, güzeli anlattığımızda ve faydalıyı gösterdiğimizde bu da hayata geçebilir. 'Çocuklar son bir yılda kendini rahatsız eden bir sorun yaşadığını ifade ettiler mi?' diye baktığımızda da bu araştırmaya göre, bunu hisseden, ifade eden çocuk oranı yüzde 65. Bu da çok ciddi bir rakam. Bu da çocukların yine bilinçlendiğini bize gösteriyor."

Kara, Avrupa ve Amerika'da belli bir yaş grubu altında sosyal medya kullanımına dair gelişmelerin olduğuna işaret ederek, "Hem Avrupa hem de Amerika'da sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına, hatta bazı noktalarda yasaklanmasına dönük çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bugün Fransa'da böyle bir adım atıldı. Amerika'da bazı eyaletlerde bu konuyla ilgili yasaklar geldi. 12 ya da 15 yaşın altında gibi farklı yaş gruplarının altındaki çocukların internete daha sınırlı kullanımına dair politik birtakım kararlar verildi. Biz de Türkiye'de birtakım çalışmalar yapıyoruz. Rehabilite anlamında birtakım çalışmalar yapıyoruz. Çocukların daha sağlıklı ve bilinçli şekilde çevrim içi içeriğe erişebilmeleri için verilmesi gereken eğitimler konusunda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Rafadan Tayfa: Kapadokya 27 Aralık'ta vizyona girecek"

TRT Çocuk kanalında yayımlanan "Rafadan Tayfa" filminin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rafadan Tayfa'yı "Rekortmen Tayfa" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Rafadan Tayfa'nın sinema filmlerinin tüm türlerde en çok izlenen yapım olduğunu dile getiren Fidan, filmin geniş bir yaş aralığında izleyici kitlesine sahip olduğunu ifade etti. Fidan, "Biz büyük bir kitleye ulaşıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sorumluluk. Senaryosunda ve içeriğinde her harfini, görselinde her karesini, müziğinde her noktasını ayrı ayrı alanındaki uzmanlarla birlikte istişare ederek, değerlendirerek yapıyoruz. Bunu TRT Çocuk ekranları ile buluşturuyorsak, kanalımız da yine aynı titizlik ve inceleme sonrasında yayına veriyor. " dedi.

Fidan, sinemada da çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa'nın yeni filminin vizyona gireceğini ifade ederek, "27 Aralık'ta Rafadan Tayfa'nın 5'inci sinema filmi Kapadokya, tüm dünyada sinemalarda olacak. Senaryosu yazılalı uzun zaman oldu. Teknik kısmı, animasyon çalışmaları devam ediyor. Yeni bir rekora hazırlanıyoruz. Kültür endüstrilerinde Kapadokya ya da Göbeklitepe gibi kültürel varlıkları da işlediğinizde turizme kadar çok büyük bir alana katkı sağladığını görüyoruz. Turizme de katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Dijital iklim için bize bir elçi lazım"

Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, tüm dünyanın bir dijital dönüşüm rüzgarının içinde savrulduğunu belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bir hakikat sonrası dönem. Algılamacılığa müthiş prim veren bir dönem. Hepimizin algıları ve sinir uçlarıyla oynuyorlar. Bu küresel bazda bir sorundur. Özellikle gençler, her duyduğunuz şeye inanmayacaksınız. Şimdi her üniversitede iklim elçisi var. Dijital iklim için de bize bir elçi lazım." ifadelerini kullandı.

Zirve, daha sonra "Çocuk-Genç Oturumu", "Çocuk ve Gençlerin Geleceğe Dair Beklentileri, Geleceğin Liderleri" başlıklı oturumlarla devam etti.

İki gün süren Çocuk Zirvesi, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.