AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Mersin tren yolu projesini üstlendiğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Mersin tren yolu projesini üstlendiğini açıkladı

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Mersin tren yolu projesini üstlendiğini açıkladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den Mersin'e ulaşacak tren yolu projesiyle ilgili çalışmaları üstleneceğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları ve belediye çalışanlarının ücretleri konusundaki hassasiyetini vurguladı. Çopuroğlu, ayrıca Kayseri'ye yapılacak yüksek hızlı tren ve sanayicilerin yeşil pasaport alabilmesi konularında da açıklamalarda bulundu.

30.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:29
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "Kayseri'den Mersin'e ulaşacak tren yoluyla alakalı da bu işi üzerimize alıyoruz. Mersin istikametine giden tren yolu ile alakalı konunu muhatapları OSB, sanayi odası, ticaret odası kim varsa yanlarına düşüp bakanlık bakanlık gezeceğim. Söz veriyorum" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili hassasiyet üzerinde durduğunu aktararak; "Cumhurbaşkanımızın bu konuya mitinglerde cevapları oldu. Seçimden sonraki dönemde açıklamasıyla alakalı bir bilgi oldu ama cumhurbaşkanımızın bu konuyla haberdar olmadığını zannetmek hakikaten eksik bilgi olur. Hem kendisi hem bizler hem diğer siyasiler sahada. Özellikle Mehmet Şimşek Bakanımızın göreve getirilmesinden sonraki gelişmelerde ekonomide iyi gidişatın hızlanmasıyla beraber bunun yansıyacağını cumhurbaşkanımız aşağı yukarı 17 gün önce açıkladı. Bunun yansıyacağını ama biraz daha önümüzdeki süreci görmemiz gerektiğini açıkladı cumhurbaşkanımız. cumhurbaşkanımızın bu konudan haberdar olmadığını, konudan uzak olduğunu söylemek haksızlık olur. Böyle yanlış anlaşılma olmasın. Cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı ne kadar hassasiyet gösterdiğini biliyoruz" dedi.

"Çalışanlarımıza verilecek para boşa gitmez"

Son zamanlarda belediye çalışanlarının ücretlerine iyileştirme istediğinin hatırlatılması üzerine Çopuroğlu; "Çalışan kardeşlerimize de mümkün olduğu kadar verilen ücretleri hak ettikleri kanaatindeyim. Huzur içinde evinde oturup yesin. Bu insanlar parayı ne yapacak? Dışarıya çıkacak alışveriş yapacak. Adam aldığı parayı ekonomiye kazandıracak. Dolayısıyla buna duyarsız kalınmayacağını düşünüyorum. Büyükşehir ve diğer belediyelerimizin buna destek olacaklarını zannediyorum. Hem ekonomiye can olur, hem insanlar bu süreçte biraz daha rahat etmiş olurlar diye düşünüyorum. Ben de bu konuda çalışanlarımıza verilecek paranın boşa gitmeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri'ye yapılacak yüksek hızlı tren ile ilgili şantiyede çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü aktaran Çopuroğlu; "Hızlı tren şantiyesine gittik, şuanda 700 kişi sigortalı olarak çalışıyor. Şuanda hummalı şekilde hafriyat çalışması var. Çalışan sayısı 4 bin kişiye çıkacak. İstihdam edilen insanlar da o bölgede yaşayan insanlardan oluşuyor. Artık muhalefet de hızlı trenin geleceğine karar verdi, şimdi tarihinde karar veremiyorlar. İyi ki oraya gidip görmüşüz" ifadelerini kullandı. Mersin limanına gidecek demiryoluyla ilgileneceğini de sözlerine ekleyen Çopuroğlu; "Bu konuyla alakalı Kayseri'den Mersin'e ulaşacak tren yoluyla alakalı da bu işi üzerimize alıyoruz. Mersin istikametine giden tren yolu ile alakalı konunu muhatapları OSB, sanayi odası, ticaret odası kim varsa yanlarına düşüp bakanlık bakanlık gezeceğim. Söz veriyorum" dedi.

Sanayicilerin yeşil pasaport alabilmesi için de görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Çopuroğlu; "Yeşil pasaport ile alakalı geçtiğimiz günlerde bir girişimde bulunduk. Geldiğimiz nokta şu; 500 bin doları geçen şirkete 1 pasaport, 10 milyonu geçerse 2. yeşil pasaport. Birinci ve ikinci arasında çok fark diye şikayetler olunca ilgili yerlerle konuştuk, 5 milyon dolara indirilmesini teklif ettik. Bununla alakalı geçenlerde bakan yardımcımız ile de görüştük. Şuanda 5 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan insanların sayısını çıkartıyorlar. Bu sayıya göre çekmek istiyorlar. Yapılan demiryolunda giden konteyneri artıracak insanlar müteşebbis insanlar. Bunlarda yeşil pasaport olursa herkes çok mutlu olacak" diye konuştu.

Milletvekili olduğu dönemlerde yapılan önemli çalışmalarla ilgili de bilgiler veren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "10 ay zarfında yaptığımız önemli işler var. Kayseri'nin değil belki ama Türkiye'nin asli ihtiyacı olan yediemindeki araçların satılması konusu. 24 milyar dolar, Kayseri'nin ihracatı 3 milyar dolar. Bu yaptığımız hamle Kayseri'nin 7 katı. Birikmiş konuların üzerine gitmekle çözüm bulabilmek mümkün. Mesela bunlar içerisinde yivsiz pompalı tüfekler konusu. Belki bu işle uğraşan kardeşlerimiz bize kızıyor ama, istediğimiz yasaklanması değil kontrol altına alınması. 4 bin 500 kişi geçen yıl zarar görmüş" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Mersin tren yolu projesini üstlendiğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Mersin tren yolu projesini üstlendiğini açıkladı - Son Dakika
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