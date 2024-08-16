Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın

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TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısında kürsüde konuşma TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a AK Partili Alpay Özalan yumruk atarken, kavgaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sessiz kalmadı. Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." dedi.

16.08.2024 18:01
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Can Atalay için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada TİP Milletvekili Ahmet Şık'a AK Partili Alpay Özalan yumruk atarken, olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." dedi.

TBMM'DE ORTALIK KARIŞTI

TBMM, milletvekilli düşürülen TİP'li Can Atalay için bugün özel oturumla bir araya geldi. Gergin başlayan oturumda tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın

AK PARTİLİ ÖZALAN, AHMET ŞIK'A YUMRUK ATTI

Kürsüde konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, "izde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır." sözlerinin ardından ortalık karıştı. Oturuma verilen 15 dakikalık aranın ardından tansiyon düşmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüde konuşan Ahmet Şık'a yumruk attı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KÖROĞLU: HAKARET EDERSEN CEVABINI ALIRSIN

Türkiye'nin gündemine oturan Meclis'teki kavgaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Köroğlu, "Burası TBMM, dingonun ahırı değil. Hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis\'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın

Ahmet Selim Köroğlu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Milletvekili, AK Parti, İstanbul, Köroğlu, 3-sayfa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sümbül Dağı: Sizin kadar kimse vatandaşa hakaret etmiyor 84 40 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: yoğun bakima almişlarmi acaba ödleği 50 32 Yanıtla
  • kuzeyli baba: bunlarda boyuna dayak yiyor :))) 49 26 Yanıtla
  • Tazmanya: Keser döner sap döner 43 28 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Milletvekillerimiz Meclis'te kavga ederse Vatandaşımız Sokak'ta ne yapsın? Allâh sonumuzu hayır eylesin 41 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Bunlar bide vatandaşa örnek olacak biz iyi sabrımız var. 29 2 Yanıtla
  • Kara kartal null: yakinda biri biri öldürür mecliste 24 2 Yanıtla
  • Süreyya Ağıl: Ne güzel iletişim kuruyor vekillerimiz tam bir medeniyet timsali ???????????????? 17 1 Yanıtla
  • Ramazan Taş: işte örnek olacak insanlar işte suçu önleyecek insanlar...iyi o zaman herkez kendi cezasını kendi versin...o bana haret etti cezasız kalmadı...o bana imalı baktı cezasız kalmadı... 13 0 Yanıtla
  • serkan cindemir: Vatandaş isterse ıkdıdara ıster muhalefet mulefcıklere versın mıletın vermıs oldugu oyuyla kımse vekılık arkasına saklanıp mıletın kursusunden argo veya fızıkı konusamaz sunuda belirteyım kımse de teror sevıcılıgıde yapmaz kesınlıkle kuralar hepsine koyulması elzem kınama deıl yaptırım olmalı gerekırse vekılık hakı 1 2 hafta en az olmak uzere cezalandırılmalı maaş kesıntısıne kadar yapılmalı vatandaşın ıstegı budur 10 1 Yanıtla
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