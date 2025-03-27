Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Anayasal hükümlerle tayin edilmiş Cumhurbaşkanının hukukunu koruması ve saygı göstermesi, anayasal bir ödevdir ve vatandaşlık bağının gereğidir'' ifadelerini kullandı.

27.03.2025 17:55
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Anayasal hükümlerle tayin edilmiş Cumhurbaşkanının hukukunu koruması ve saygı göstermesi, anayasal bir ödevdir ve vatandaşlık bağının gereğidir" açıklamasında bulundu.

Mehmet Uçum sosyal medya hesabından son yaşanan gelişmelere ilişkin bir yazı yayımlayarak; hatırlatmalarda bulundu.

Uçum 'Cumhurbaşkanının Hukuku' başlıklı yazısına "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinde parlamenter sistemden farklı olarak Cumhurbaşkanı sadece 'Devletin başı' olarak tanımlanmadı. Cumhurbaşkanına Devlet Başkanı sıfatı da verildi" ifadeleri ile başladı.

ANAYASAL DÜZENLEMEYİ HATIRLATTI

Uçum yazısında, "Düzenleme şöyledir: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder (Any. m. 104/1. ve 2. f.).

Buna göre Cumhurbaşkanı sadece devletin başı değil, DEVLET BAŞKANIDIR. Özcesi Cumhurbaşkanı hem Halkın (Cumhurun) Başkanıdır hem de Devletin Başkanıdır. Diğer deyişle "Halkın İradesi Devlete Egemen" olmuştur.

Bunun sonucu Anayasa tarafından Anayasanın uygulanması ile tüm devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Eski sistemde Cumhurbaşkanının sadece "gözetme" başka bir ifadeyle nezaret etme görevi varken şimdi "temin etme" yani icrai bir görev söz konusudur" dedi.

"YASAMA VE YARGIYA PERSPEKTİF SUNMA YETKİSİNE SAHİPTİR"

"Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, yürütme görevinin yanı sıra yasamaya da yargıya da düzenli ve uyumlu çalışma konusunda perspektif sunma görevine ve yetkisine sahiptir" diye yazan Uçum, "Ayrıca Cumhurbaşkanı milli güvenlik politikalarını belirler, TBMM adına Başkomutanlığı temsil eder. Yani Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verme yetkisi vardır (Any. m. 104/13, 14 ve 15. f.).

Anayasaya göre hem Halkın Başkanı, hem Devlet Başkanı hem de Başkomutan olan Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder (Any. m. 104/2. f.).

Zaman zaman ifade ettiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ülke Liderliği rolünün anayasal dayanağı bu hükümlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra da Cumhurbaşkanı seçilecekler sadece bir mecranın siyasi lideri ve devletin yürütme organının görevlisi ve yetkilisi değil Ülke Lideri olma sorumluluğunu da üstlenecektir. Çünkü anayasal olarak diğer ad ve sıfatların yanısıra Türkiye Cumhuriyetini temsil etmenin ve Devlet Başkanı olmanın hukuki, siyasi ve sosyal sonuçlarından en önemlisi Ülke Lideri sorumluluğuyla hareket etmektir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANINA SAYGI GÖSTERİLMESİ DEVLET SAYGIDIR"

Uçum şöyle devam etti: "Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün organlarını anayasal sınırlar içerisinde yönlendirebilme yetkisi olan, halkın yüzde elliden fazla oyuyla seçilmiş ve Ülke Liderliği sorumluluğuna da sahip Cumhurbaşkanına saygı gösterilmesi: Birincisi halkın genel iradesi olan milli iradeye saygıdır. İkincisi halkın demokratik iradesi olan seçmen iradesine saygıdır. Üçüncüsü Devlete saygıdır. Dördüncüsü bundan sonra hangi mecradan seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceklere saygıdır. Beşincisi ve en önemlisi Anayasal Düzene uymanın bir gereğidir.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına saygıyı aktüel siyasetin iç çekişmeleri üzerinden değil 'Devletin Genel İşleyişi' üzerinden değerlendirmek gerekir. Hukuken ve siyaseten doğru olan Cumhurbaşkanına saygıyı her yerde göstermektir.

Cumhurbaşkanının yürütme görevi ve yetkisine binaen yürüttüğü faaliyetlere ve pratiklere yönelik elbette eleştiri yapılabilir. Bu demokrasinin ve demokratik siyasi rekabetin gereğidir. Ancak eleştiri hakkının sınırlarının dışına çıkarak saygısızlık, küfür, hakaret gibi hukuk dışı yollara sapmak asla kabul edilemez. Bunları yapanlar da teşvik edenler de hesabını hukuk önünde ve halk nezdinde mutlaka verir."

"CUMHURBAŞKANINA SAYGI GÖSTERİLMESİ ANAYASAL BİR GÖREVDİR"

Cumhurbaşkanı Danışmanı yazısını şu ifadelerle tamamladı: "Sonuç olarak Anayasal açıdan Cumhurbaşkanı konumu; Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini temsil etmesi, Devlet Başkanı ve Başkomutanlık sıfatlarına sahip olması sebebiyle sadece yürütme görevi ve yetkisi (hükümet veya iktidar) olarak görülemez. Cumhurbaşkanının hukuku bunların tamamından oluşur.

Her vatandaşın, tabi ki eleştiri hakkı baki kalmak kaydıyla, Anayasal hükümlerle tayin edilmiş Cumhurbaşkanının hukukunu koruması ve saygı göstermesi, anayasal bir ödevdir ve vatandaşlık bağının gereğidir."

Sosyal Medya, Mehmet Uçum, Politika, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ponçik Pamuk:
    o cumhurbaşkanı önce halkına saygı duysun . !!! 162 8 Yanıtla
  • EST WEST:
    Atatürk te cumhur başkanı ve kurucu lider di Ayyaş dediler. Saygı makama olmak zorunda katılıyorum, Kişi ise saygıyı kazanmak zorundadır. 140 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Cumhurbaşkanına saygı ,anayasal bir görevde.Cumhurbaşkanı Anayasaya saygı duyuyor mu?Bence, anayasa saygı duymadığı gibi tanımıyorda..Nokta... 100 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Anayasaya saygi da herkes icin bir odevdir. anayasa her sey ve herkesin ustundedir. bu basit bir hukuk temel noktasi iken su kulaga fisildayanlarin ulkeyi ne hale getirebileceklerini bir artik fark etsin .. lutfen. 76 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    GERÇEK CUMHURBAŞKANI ATATÜRK DÜR SARAY SOYTARILARINA SAYGI DUYULMAZ 65 7 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Halkın iradesiyle o makama gelip. Sonra halkın sesine isteklerine beklentilerine kulak tıkayıp görmezden gelip halkı çaresizlik içinde bırakmakta o makamda oturana yakışmıyor. Çay kaşığı ucuyla verip kepçe kepçe geri almak başarısızlıkta sorumluluk almayıp suçu sürekli başkalarına atmakta olmuyor. SAYGI GÖRMEK İSTEYENLER ÖNCE SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRENECEK. Halk o makama getirdiği gibi indirmesini de çok iyi bilir. 63 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    vasıfsız herkes başdanışman olup bize ayar verdikçe bu düzen böyle devam eder 48 2 Yanıtla
  • Arif Ucas:
    ben ödevlerimi yapmıyom hocam ?? 47 2 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    seçimde seçim seçimde seçim sonra seçilene saygı sıfır. kendine saygısı olmayandan ne beklenir. eko İstanbul’u soyar hükümet istifa rütük ceza kesar istifa. üç yıl daha seçim yok. eğer gerçekten güveniyorsanız CHP olarak. seçim maliyeti benden seçime gidelim de bak o zaman seçim oluyormu olmuyormu. milletin sırtından seçim geçin babam geçin. 2 45 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    blowjop 13 1 Yanıtla
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