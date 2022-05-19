Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere bırakacakları en büyük mirasın, inşa edilen güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hayata geçirilecek 2053 vizyonu olacağını söyledi.

Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı"nda konuştu.

Konuşmasına, kendisini dinleyen gençleri selamlayarak başlayan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Malazgirt'ten Milli Mücadele'ye kadar Anadolu'nun vatan olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşinin, düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran Türk ordusunun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten erine kadar tüm mensuplarını şükranla andı.

Milli Mücadele'nin bu önemli tarihinin kendilerine armağan edildiği gençleri, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Bizim, siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras, inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır." dedi.

"İlk gençlik yıllarımdan beri hayatımı medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullanan Erdoğan, gençlere "Şartların zorluğuna aldırmayın, imkanların kıtlığına teslim olmayın, yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesaretinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın" tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü siz, genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, çünkü siz, nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, çünkü siz, kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü 2,5 kat artıran Yavuz'un, çünkü siz, dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdulhamit'in, çünkü siz, vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayraktarı şehit Menderes'in, çünkü siz, Türkiye'ye çağ atlatma vizyonunun sahibi rahmetli Özal'ın, çünkü siz, son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserler ve önüne koyduğu hedeflerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan bir büyük vizyonun mirasçılarısınız. Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık. Biz, 'kim var' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'Ben varım' cevabını veren, 'Benim olmadığım yerde kimse yoktur' duygusuyla davasına sahip çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik."

Her dönemde gençleri birbirine düşürerek, Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryoların sahnelendiğine dikkati çeken Erdoğan, "Kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman Kürt-Türk denilerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı, Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz, gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla Türkiye'nin önüne konan tuzakları birer birer bozduk." dedi.

"Şimdi hedef Paris"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da darbecilerin sokağa çıktıklarında karşılarında gençleri bulduğunu, Cumhuriyet tarihinin bu en şanlı direnişinde, gençlerin cesareti ve kararlılığının silahların gücüne galebe çaldığını vurguladı.

Sadece bu tablonun bile gençlere güvenlerinin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterli olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de burada azimleriyle, çalışkanlıklarıyla, dirayetleriyle pek çok alanda kendilerini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz. Türkiye'nin en büyük kapalı salonu, 5 bin kişilik... Bu salonda bilhassa sporcu gençlerimiz, kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldi. Artık biz, Tokyo ve şimdi hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. Az önce eskrimdeki şampiyonluğumuzu izledik ve dinledik, şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu diyoruz. Az önce bir müjde daha aldım. O da Dünya Boks Şampiyonası'nda, İstanbul'da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın akşam dört tane finalistimiz var, yine kadınlarda. Dörtte dört yapar mıyız, yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de sayıları 2,5 milyonu bulan faal sporcular içinden şanlı Türk bayrağını göndere çekecek, dalgalandıracak nice şampiyonlar çıkacağına inandığını dile getirdi. Erdoğan, şehirleri temsilen Ankara'da bulunan gençlerin, geldikleri yerlerde hayatın her alanında takdirle gösterilen yanlarının olduğunu bildiğini söyledi.

(Sürecek)