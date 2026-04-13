Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile değerlerinin mahafazası bir milli güvenlik ve beka meselesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar' konulu İdeathon Yarışması'nın final programına katıldı. Erdoğan, 'Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar' temasıyla düzenlenen Fikir Maratononu'na 81 ilden 264 takım ve 1302 yarışmacının katıldığını belirterek, "Bu kardeşlerimiz bir yandan yeni fikir ve önerilerini inşa ederken diğer yandan pek çok alanda son derece nitelikli eğitimler aldı. Aylar süren yoğun bir hazırlık ve değerlendirme sürecinin ardından 15 takımımız finale kalma başarısı gösterdi. Yarışmaya katılanların yüzde 22'sinin 18-30 yaş aralığında, yüzde 16'sının ise 50 yaş ve üzerinde olması dikkat çekicidir. Bu tablo kadın kollarımızda farklı yaş gruplarına mensup dava arkadaşlarımızın aynı masa etrafında verimli bir fikir jimnastiğine imza atabildiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'TEŞKİLATLAR, ROTAMIZIN BELİRLENMESİNDE ASLA EDİLGEN BİR KONUMDA DEĞİLDİR'

AK Parti'yi yaklaşık çeyrek asırdır milletin kalbinde, Türkiye'nin 'kaptan köşkü'nde tutan şeyin akıl, ahlak, ufuk ve tecrübeyi birleştirme kabiliyeti olduğunu işaret eden Erdoğan, "AK Parti teşkilatları siyasette rotamızın belirlenmesinde asla edilgen bir konumda değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Kadın kollarından gençlik kollarına AK Parti teşkilatlarının en önemli vasfı süreçlere yön veren, gidişata etki eden, yeni çalışmaların tohumlarını eken etkin bir aktör hüviyetini sahip olmasıdır. Bu yönüyle Fikir Maratonu boyunca ortaya koyulan proje, teklif, tenkit ve tespitlerin politika belirleme sürecimizde partimize ve milletimize çok önemli katkılar sağladığını ve bunu yapacağından en ufak bir şüphe duymuyorum" diye konuştu.

'AİLENİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA HIZ VERDİK'

Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan ailenin, toplumun hareket ve mukavemet merkezi olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak en ufak bir kırılma, tamir ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir. Bunun için aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz. Hükümet olarak son yıllarda artan tehditler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdik. 2024'te Nüfus Politikaları Kurulumuzu ihdas ettik. Hemen ardından 2025 senesini 'Aile Yılı' ilan ederek hem teşvik hem de destek paketlerini devreye aldık. Önce deprem bölgemizde, ardından 81 ilimizde hayata geçirdiğimiz 'Aile ve Gençlik Fonu' ile yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında olduk. Gerek doğum yardımlarımızla, gerek ulaşımdan haberleşmeye pek çok alandaki indirim ve hizmetlerimiz de ailelerimize ve genç çiftlerimize çok önemli destekler sunduk. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirlediğimiz 2026-2035 döneminde de eğitimden sosyal politikaya tüm bu çalışmaları inşallah çok daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

'BAĞIMLILIK TÜRLERİNDE BÜYÜK BİR ARTIŞ YAŞANIYOR'

Bağımlılığa dikkat çeken Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık, aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Yuvaları dağıtan, ocakları söndüren, hanelerdeki huzur ve bereketi bitiren bağımlılık illetiyle mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz. Sanal bahis ve kumardan sosyal medyaya, tütün ürünlerinden alkol ve uyuşturucuya çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailelerimizi bağımlılık illetinden uzak tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle son dönemde yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin de devreye girmesiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi yeni bağımlılıklar bilhassa küçük yaştaki yavrularımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor. Algoritma tuzağı olarak adlandırılan bu yeni sarmaldan çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmamız büyük önem arz ediyor. Aynı şekilde siber zorbalık, mahremiyet ihlali, şiddet ve istismar gibi kötülüklerin yoğun şekilde yer aldığı dijital oyun ve içeriklerin olumsuz etkilerinden de evlatlarımızı korumak mecburiyetindeyiz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; şu anda dünya genelinde 1,25 milyar yetişkin tütün ürünü kullanıyor. Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor."

'VATANDAŞLARIMIZ SAĞLIĞINDAN, ÜLKEMİZ İSE MİLYARLARCA LİRALIK KAYNAKTAN OLUYOR'

Elektronik sigaraların da etkisiyle son yıllarda Türkiye'de sigaraya başlama yaşının düştüğünü kaydeden Erdoğan, "Çocuklar okul harçlıklarını buraya yatırıyor. Anneler, babalar çocuklarının rızkını üzülerek söylüyorum sigara denilen illete harcıyor. Sonuçta vatandaşlarımız sağlığından, ülkemiz ise milyarlarca lirayı bulan devasa bir ekonomik kaynaktan oluyor. Bir diğer sorun kumar bağımlılığıdır. Dünyada 350 milyonun üzerinde kişinin kumar problemi olduğu tahmin edilmektedir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle sanal kumar bağımlılarının sayısı artmaktadır. Açıkçası sanal bahis, şans oyunu ve kumar bağımlılığı bizde de ciddi bir sorun haline gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine kasım ayında bir genelge yayımladık. Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nı uygulamaya geçirdik. İlk 6 aylık veriler; aldığımız idari, mali ve hukuki tedbirler sayesinde sorunun kontrol altına alınmaya başlandığına işaret ediyor. Bunu doğru yolda olduğumuzun bir delili olarak görüyor; yasa dışı bahis, şans oyunu ve kumarın üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'BAĞIMLILIK, EKONOMİMİZ İÇİN GİDEREK BÜYÜYEN BİR KARA DELİĞE DÖNÜŞMEKTE'

Yeşilay'ın geçen sene hazırladığı bir rapora göre; sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığının ülke ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, "Yani bağımlılık hem milletimizin ruh ve beden sağlığına kastetmekte, hem de ekonomimiz için giderek büyüyen bir kara deliğe dönüşmektedir. Devlet olarak bağımlılıkla mücadelede gerekli her türlü önlemi alıyoruz. Aile Bakanlığımız, kurumlarımız ve parti teşkilatlarımız belediyelerimizle iş birliği içinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeşilay gibi ülkemizin yüz akı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında bağımlılığa karşı seferberlik ruhuyla çalışıyor. Kadın kollarımızın bağımlılık eğitimleri kapsamında 81 ilimizde sadece bir buçuk ayda 52 bin hanım kardeşimize ulaşmasını, eğitimler sonrasında sigara bırakma kliniklerine başvuruların yüzde 60 artmasını bu bakımdan çok anlamlı buluyorum. Fakat şurası da bir gerçek ki, bağımlılıkla mücadele sadece devlet eliyle yürütüldüğü takdirde arzu edilen neticeleri göremeyiz. Bu mücadelenin tek yönlü, tek boyutlu olmadığının hepimiz farkındayız. Bağımlılıkla mücadelede kamuoyu sahiplenmesi ne kadar güçlü olursa başarı oranlarımız da inşallah o derece artacaktır" ifadelerini kullandı.