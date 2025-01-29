Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın alternatifi olması gereken muhalefetin, ne program ne kavrayış ne hazırlık ne zihniyet itibarıyla kendileriyle aşık atacak, yarışacak, kantara çıkacak sıklette olduğunu söyledi.

Muhalefetin gündeminde milletin derdinin, sorununun, sıkıntısının olmadığını dile getiren Erdoğan, "Varsa yoksa kendi çıkarları, kendi ikballeri, kendi gelecekleri. Aralarındaki güç rekabeti öyle bir raddeye ulaştı ki cepleri, mideleri, çıkarları ve siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor, kulakları duymuyor." diye konuştu.

"Sıkıştıkça pot kıran CHP Genel Başkanı'na en büyük, en insafsız, en şedit dayağı daha iki sene önce uğruna göz yaşı döktüğü selefi atıyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski Genel Başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir başka gerçek şudur; hemen her gün bir yenisi patlak veren kumpas, yolsuzluk, taciz vakaları buz dağının sadece görünen kısmını temsil etmektedir ama ne yapsalar boş, mızrak artık çuvala sığmıyor. 'Turpların büyükleri heybede.' Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi daha bir çok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Bu tablo elbette bizim mesuliyetimizi daha da artırmaktadır. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp da umutsuzluğa kapılmasına, siyasetten ümitlerini kesmesine, farklı odaklara bel bağlamasına müsaade edemeyiz."

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla ter dökerek muhalefetin eksiğini de kapatmaları gerektiğinin, bu nedenle grubundaki milletvekillerinden daha fazla çaba beklediğinin altını çizdi.

"Yıl bitmeden deprem bölgemizi yeniden imar edeceğiz"

Ülke gündeminin neredeyse gün aşırı değiştiğini ancak kendilerinin değişmeyen tek gündem maddesinin deprem bölgesinin ihyası ve inşası olduğunu vurgulayan Erdoğan, depremzede vatandaşları bir an önce güvenli, modern ve rahat yuvalarına kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

"Asrın inşası" adını verdikleri mücadelede, yalnızca yıkılan şehirleri değil, umutları ve geleceği de yeniden ayağa kaldırdıklarını belirten Erdoğan, "Deprem bölgemizi adeta dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. 11 ilimizde, 4 bin 333 köyde, 174 ayrı alanda kurulan 1900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz, milletimize yepyeni bir sayfa açmak, güvenli ve sağlam bir gelecek inşa etmek için çalışıyor. Bugüne kadar ulaştığımız her rakam, bu çabanın büyüklüğünü ve gücümüzü gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Kasım'da Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutu, 24 Ocak'ta da Malatya'da 46 bin 307 konutu hak sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Erdoğan, böylelikle toplamda 201 bin 431 bağımsız birimi afetzede vatandaşlara kazandırmış olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Depremden sonra 'hükümet bu enkazın altında kalır' diyenlere en güzel cevabı depremin üzerinden iki yıl geçmeden anahtarlarını takdim ettiğimiz 201 bininci yuvamızla, inşa ettiğimiz projelerimizle veriyoruz. Aynı hızla yolumuza devam edeceğiz. Hedefimizi 2025 yılı sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmektir. Yıl bitmeden Allah'ın izniyle deprem bölgemizi yeniden imar edeceğiz." dedi.

Deprem bölgesi için şu ana kadar 2,6 trilyon lirayı aşan, 75 milyar dolar civarında yatırım yaptıklarına, 2025 yılı bütçesinden de felaketin izlerini tamamen silmek için toplam 584 milyar liralık kaynak ayırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, ekonomiden sanayiye, ticaretten tarıma, altyapıdan sosyal projelere kadar her alanda bölgeyi canlandırdıklarını, 23 milyar lira kaynak aktardıkları Yerinde Dönüşüm Programı ile şehirlerin hem fiziki dokusunu hem ruhunu yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Malatya'da Söğütlü Camisi'ni, Hatay'da Habib-i Neccar Camisi'ni, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı eksi görkemine kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, "Deprem turistleri bölgenin yolunu dahi hatırlamazken biz altyapısı ve üstyapısıyla depremzede şehirlerimizi süratle mamur ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin video klip izletildi.

"Ne yapılacaksa AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız"

Erdoğan, muhalefetin sahte ve sanal tartışmalarına hapsolmadan, sadece kendi işlerine baktıklarını ve bir an önce depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, "Evlatlarımızın, topraklarımız üzerinde mutlu, müreffeh, itibarlı ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı yeni Türkiye'yi inşa etmenin gayretindeyiz. Unutmayın, bizim işimiz laf üretmek değil, iş ve eser üretmektedir. Bizim derdimiz kavga etmek, didişmek, muhalefetin hırsı boyunu aşan kifayetsiz aktörleriyle söz düellosuna girmek değildir. Bizim gayemiz dostluk inşa etmektedir, 85 milyonun arasında gönül köprüleri kurmaktadır, toplumsal mutabakatı perçinlemektir." dedi.

Milletvekillerinin, milletle tesis ettikleri gönül bağının ve samimiyet zincirinin en kıymetli halkaları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Siz bu hareketin mihmandarı, akıncılarısınız. 783 bin kilometrekarelik vatan toprağındaki uç boyları, aynı zamanda beylerisiniz. Milletimizin gözü kulağı bizdedir, bizim ve sizin üzerinizdedir. Ne yapılacaksa AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız. Bu ülkenin sorunlarını Cumhur İttifakı olarak biz çözeceğiz. Türkiye'yi, bölgesinin ve dünyanın kutup başlarından biri haline yine ittifak olarak biz getireceğiz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Suriye'den Filistin'e bölgemizde tarih yeniden yazılmaktadır. Hiç unutmayın, kardeşlerimizle birlikte bizim de gelecek asrımız şekillenmektedir. Türkiye içeride ve dışarıda attığı stratejik adımlarla, insanı merkeze alan politikalarıyla tarihe not düşmekte, tarihe mührünü vurmaktadır. Dünyanın kalbi olan Afro- Avrasya bölgesinin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da defettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecektir. Terörsüz Türkiye hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz. Tüm yol ve dava arkadaşlarımın böyle bir ufukla hareket etmesini, küçük hesapların peşine takılmak yerine görev bilinciyle gelişmelere bakmasını rica ediyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

Erdoğan, konuşmasının sonunda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile 5 Şubat'taki Kadın Kolları Kongresi'nde görevi devralacak AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ı kürsüye davet etti.

Kadın Kolları Kongresi'nin hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, "Ayşe hanım 4 yıl bu görevi başarıyla sürdürdü, şimdi de inşallah bu görevi Tuğba hanıma devrediyorlar. Yeni bir ekiple birlikte yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Kadın Kollarımızda da yeni değişimle birlikte siyasi partiler arasında tereddütsüz bir güçle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

(Bitti)