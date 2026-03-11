Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

11.03.2026 14:23
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan, Türk milletinin mayasını çalan asli değerlerin ezan, Kur'an, şehadet, bayrak, hürriyet ve her gönülde yaşayan "i'la-yi kelimetullah" davası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Nurettin Topçu'nun İstiklal Marşı'nın müellifi ile ilgili yaptığı, "Türk'ün Müslümanlıktan ayrılmayacağını bize Akif öğretti" tespitinin malumun ilamı, üstat Necip Fazıl'ın "İçi alev alev Müslüman, dışı pırıl pırıl Türk ve içi dışına hakim, dışı içine köle" ifadesinde vücut bulan hakikatin gerçek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar Türkiye, Türk milleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir? Allah aşkına bu değişmez gerçeklere gözlerini kapamak, bu hakikatlere sırt çevirmek mümkün mü? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, neslimizi, ruh kökümüzü inkar mı edelim? Nesli tükenmekte olan üç-beş kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım? Beyefendiler istemiyor diye Allah Allah nidalarıyla üç kıta, yedi iklimde at koşturan kahraman ecdadımızı ret mi edelim?"

Kimse kusura bakmasın, biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz aslımıza da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Kim ne derse desin, kim hangi bildiriyi yayımlarsa yayımlasın, bizi biz yapan hasletlere sıkı sıkıya sarılacağız. Hiçbir dahili ve harici bedhahın, hiçbir gücün bu asaletlere zarar vermesine, inancımızı ve irademizi kırmasına, bu milleti sahte ve sanal korkularla esir almasına müsaade etmeyeceğiz. 86 milyon hep birlikte, birbirimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna canımız pahasına sahip çıkacağız."

"Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak, İstiklal Marşımıza da istiklalimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı, bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, istiklalin ve istikbalin tapu senedi olan İstiklal Marşı'nı armağan eden büyük mütefekkir, münevver ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad etti, marşı kabul eden Meclisin muhterem üyelerini rahmetle ve minnetle andı."

Erdoğan, Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere 1000 yıldır cennet vatanı mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlere ve vefat eden gazilere de Allah'tan rahmet diledi.

"Bütün dünya bu çatışmaların faturasını ödemeye hazırlanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede uzun bir süredir krizlerin ve çatışmaların ardı arkasının kesilmediğini, kuzeyden güneye mevcut çatışmalar sona ermeden bunlara her gün bir yenisinin eklendiğini söyledi.

İsrail'in tahrikleriyle İran'a karşı başlatılan savaşın hem Türkiye'nin yer aldığı coğrafyada hem de küresel ekonomi üzerinde ağır bir tahribat oluşturduğunun altını çizen Erdoğan, sorunların masada çözülme imkan ve ihtimali varken, yanlış hesapların, yanlış değerlendirmelerin ve gözünü kan bürümüş bir şebekenin kışkırtmaları neticesinde bölgenin yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandığını vurguladı.

Saldırının başladığı ilk gün bir ilkokulda 175 kız öğrencinin katledildiğini, İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine ulaştığını, dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey İranlıların suikast yoluyla öldürüldüğünü aktaran Erdoğan, İran'ın altyapısına ağır zayiat verdirildiğine, ekonomik ambargo ve ağır yaşam koşulları altındaki İran halkının şimdi de her gün devam eden bombardımanla hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkati çekti.

Erdoğan, kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayrımı yapmadan topyekun bir halka, gelişmelerde hiçbir sorumluluğu yokken, ağır bedeller ödetildiğini üzülerek gördüklerini, petrol üretim tesislerinin, su ve enerji altyapısının, ulaştırma altyapısının vurulduğuna, insanların cezalandırıldığına şahit olduklarını dile getirdi.

İran'a yönelik saldırıların başta petrol fiyatlarının artması olmak üzere, küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kurduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Şimdiden sadece savaşın bizzat içindeki ülkeler değil, bütün dünya bu çatışmaların faturasını ödemeye hazırlanıyor. Bu anlamsız, kuralsız ve hukuksuz savaşın devam etmesi durumunda daha fazla can ve mal kaybı olacağını, küresel ekonominin faturasının daha da kabaracağını hepimiz şimdiden görüyoruz." diye konuştu.

"Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz"

"Türkiye olarak, çevresindeki krizlere duyarsız kalan, kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" zihniyetiyle hareket eden "neme lazımcı" bir ülke hiç olmadığını, tam tersine krizlerin çözümü için risk, sorumluluk alan, gerektiğinde elini taşın altına koyan bir devlet ve hükümet olduklarını belirtti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geriliminin çatışmaya dönüşmesini engellemek, meselenin müzakereyle çözülmesini sağlamak için yıllardır çaba sarf ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çatışmaların başladığı günden bugüne hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri hem de ilgili bölge ülkeleri ile temaslar kurduk. Bu kapsamda 20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Diğer arkadaşlarımız aynı şekilde muhataplarıyla sürekli temas içinde oldular. Elbette şu anda da silahların susması için umudumuzu halen kaybetmedik. Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür. Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetine binaen çok dikkatli konuşuyor, kelimelerimizi özenle seçiyoruz. Türkiye'yi rotasında tutmak ve etrafını saran ateşten korumak için son derece temkinli hareket ediyoruz. Aynı şekilde başta mezhep kavgası olmak üzere, bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryolara karşı da gerekli tedbirleri alıyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

15:10
