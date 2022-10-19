Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini bizzat taktı! Çelebi'nin sözleri salonu coşturdu

CHP'den İzmir Milletvekili seçilmesinin ardından önce Memleket Partisi'ne geçen daha sonra bu partiden ayrılan Çelebi, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı partilerinden Ak Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Çelebi'ye rozetini bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

SÖZLERİ AK PARTİ SIRALARINI COŞTURDU

Rozet töreninin ardından konuşan Çelebi, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, -Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında Ak Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir" dedi.



Çelebi'nin bu sözleri AK Parti sıralarında büyük coşkuya neden oldu.