Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da askerlerle yaptığı iftar sonrası Suriye ve Irak'a ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan, "İş başa düştüğünde ne üyesi olduğumuz ittifakların ne de görevi küresel barışı korumak olan uluslararası yapıların hiçbir işe yaramadığını yakın dönemdeki acı tecrübelerden biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ' DEDİK, KESTİK"

Erdoğan konuşmasında, "İşte bunun için sürekli yerli ve milli savunma sanayii diyor, her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Onun için dikkat ederseniz birçok yerde konuşmalarımızda artık 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' dedik, kestik. Güçlü orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını daima en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, milletiz, orduyuz." dedi.

"SURİYE'DE YARIM KALAN İŞİMİZİ MUTLAKA TAMAMLAYACAĞIZ"

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz. Operasyonlarımız neticesinde artık can çekişen iyice köşeye sıkışan ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına milletimizin başına tekrar bela olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"20. YÜZYILIN HAÇLI ORDUSU ÇANAKKALE'YE GÖMÜLMÜŞTÜR"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin de mesaj veren Erdoğan, "Çanakkale Savaşları ile birlikte İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, hürriyeti için, onuru için toprağa düşen şehitlerimize de bu vesileyle Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çanakkale sadece bizler için bir deniz zaferi değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen direniş ruhudur. Çanakkale bir iman okyanusudur ve o iman okyanusunda 20. yüzyılın haçlı ordusu Çanakkale'ye gömülmüştür. Çanakkale tarihin en büyük deniz zaferlerinden birisi olduğu kadar aynı zamanda parçalanmak istenen bir devletin yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı imanını ve inancını tazelediği büyük bir kıyamdır. Çanakkale Deniz Zaferi geçen sene 100. yılını gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğuran ana, büyüten beşik olmuştur." dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:"Milletçe hep beraber Çanakkale ruhuna ne kadar sıkı sahip çıkarsak geleceğimizi o derece güvenle bakacağımıza inanıyor. Kahraman Mehmetçiklerimizin yanı sıra istikbalimizin güvencesi olan gençlerimizin de şehitlik ve şehadet bilincine sahip olması çok ama çok önemlidir. Asker millet olarak nam salmış bu vasfıyla dünyada temaya yüzü yetmiş bir milletin mensupları olarak bizi biz yapan temel değerlerden şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz.

İnsansız uçaklarımız ortada ve tek koldan çalışmıyoruz. Bunun dışında denizin altında da insansız denizaltıları bunların da yapmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bunu da başaracağız. Bu işi de halledeceğiz, yani elin oğlu yapar da biz niye yapmayalım? Biz niye yapamayalım bizde bu kabiliyet var, beyin var evelallah bunları da başaracağız."