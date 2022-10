Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunu her alanda ülke gündeminden çıkardık (3)

'MÜCADELEMİZİ CHP ZİHNİYETİNE KARŞI VERDİĞİMİZİ SÖYLÜYORUZ'

Erdoğan, CHP'nin geçmişte bürokratik vesayetle ve darbecilerle el ele vererek başörtüsü sorununu çıkardığını belirterek, "Zorlama yorumlarla, ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmişti. Üniversitelerde herhangi bir kanuni temeli olmadan bir günde uygulama değiştiren, kamuda benzer baskılarla insanlarımızı mağdur eden mekanizmayı perde gerisinden işleten işte hep bu CHP zihniyetidir. Aynı zihniyet 1960 darbesini yaptırdıktan sonra sırf siyasi iktidarı rahatça ele geçirebilmek için 'milletin adamı' olarak gönüllerde taht kuran Menderes'i darağacına göndermekte de tereddüt etmemişti. Rahmetli Özal'ın Türkiye'ye çağ atlatma çabalarının önüne en büyük engelleri de aynı faşist kafa çıkarmıştı. Bunun için eskiden beri mücadelemizi CHP zihniyetine karşı verdiğimizi söylüyoruz" dedi.

'ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜREN KİŞİ KILIÇDAROĞLU'YDU'Erdoğan, 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste CHP zihniyetinin emrivakiye dayalı zulümlerinin önünü kesmek adına başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek bir anayasa değişikliği yaptıklarını hatırlatarak, "Bu değişikliği; işin özü ve mantığı itibarıyla böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen sırf CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını tekrar çiziyorum. Meclisimizin tarihinde ender görülen bir uzlaşmayla hayata geçirdiğimiz anayasa değişikliği birilerini öyle bir rahatsız etmişti ki bunu, '411 el kaosa kalktı' manşetiyle duyurmuşlardı. Şayet bu düzenleme dönemin Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasa'nın bu konuda kendisine tanıdığı sınırın ötesine geçerek verdiği kararla iptal edilmeseydi Türkiye başörtüsü tartışmalarını o zaman gündeminden tamamen çıkarmış olacaktı. Bu değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi kimdi biliyor musunuz; bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. Artık dürüst ol, dürüst. Bu yalanların yetti. Kılıçdaroğlu'nun iptal başvurusunda yer verdiği 'başörtüsünün çağdaş demokrasiye tehdit oluşturduğu, kamu düzenini, toplum huzurunu zedeleyeceği' ifadeleri hem bu şahsın alnına hem de demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmıştır. Aynı dönemde partimize açılan kapatma davasının gerekçelerinden biri de başörtüsü konusundaki özgürlükçü yaklaşımımızdır. Partimiz bu kapatma davasından kıl payı kurtulmuştu. ve o dönem aynı partinin başındaki zat, 'Ankara'da hakimler var, savcılar var' diyerek memnuniyetini ifade etmişti" dedi.'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ALEVİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ADIM ATACAĞIZ'Erdoğan, 'Kürt meselesi' diye Türkiye'ye giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden kurtulduklarını ifade ederek, "Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok ki. Şu anda benim kabinemde 2 tane Kürt arkadaşım var. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama sende bu noktada dert çok; çünkü dürüst değilsin. Her numara var. Akşam yalan, sabah yalan. Türkiye düşmanlığının kanlı ve sinsi araçları terör örgütlerinin tepelerini onlara rağmen ezdik. Bu da terör örgütlerinin temsilcileriyle Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdü. Hadi buna da yalan de. Hayat tarzları üzerinden milletimizi birbirine düşürme çabalarının önünü onlara rağmen kestik. İnşallah önümüzdeki Cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkelerinden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz. Milletimizin girdiğimiz her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmasının gerisinde CHP faşizminin insanlarımızın ruhunda açtığı derin yaraların izlerini silmiş olmamızın da önemli payı vardır" diye konuştu.'EĞER SAMİMİYSEN ÇÖZÜMÜ ANAYASA DÜZEYİNDE SAĞLAYALIM'Erdoğan, muhalefete yeni anayasa çağrısında bulunarak, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta samimiyse, şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetlerinden biri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa; gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Üstelik bu konuda elimizde Cumhur İttifakı olarak başlattığımız girişimle meclisimizin 2008 yılında ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. 6'lı masada yanında seni destekleyen arkadaşların da var ya işte hep beraber gelin bu işi bu şekilde çıkaralım. Teklifinde samimi olup olmadığı Kılıçdaroğlu'nu ilgilendirir. Biz demokrasiye ve milli irade saygımızın gereği ağızdan çıkan söze göre kendi teklifimizi sunuyoruz. ve ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere aynı şekilde Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar önümüze getirecekler. Gerisi CHP'nin ve başındaki zatın bileceği iştir" dedi. CHP'Lİ ÖZEL'DEN CEVAPCHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısında CHP'nin başörtüsü teklifine ilişkin, "Çözümü Anayasa düzeyinde sağlayalım" açıklaması ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Özel, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak" ifadelerini kullandı.'SAMİMİYSEN ANAYASA TEMİNATI ALTINA ALALIM'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM'den çıkışında Özel'in bu açıklaması soruldu. Erdoğan, "Olacağı buydu zaten, dürüst değil bunlar. Bu işte zaten yasal düzenlemeye gerek yok; çünkü zaten yasal teminat altında. Eğer sen dürüstsen, samimiysen gel bu işi Anayasa teminatı altına alalım. Kaldı ki Anayasamızda da bunu geniş manada teminat altına alan maddeler var. Bunu hak ve özgürlükler çerçevesi içerisinde açık, samimi başörtüsü konusunu oraya oturtalım. Ülkenin bütün kurumlarında, bu işi en geniş anlamda yer alacak şekilde ben şu anda Anayasa Komisyonu üyelerimi çalıştırıyorum, Adalet Komisyonu üyelerimi çalıştırıyorum. Bu teklifimizi biz Meclis'e getireceğiz. Biz Meclis'e getirdikten sonra, o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi tekrar meydana çıkacak" dedi.KILIÇDAROĞLU'NDAN CEVAPCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a Twitter'dan cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" açıklamasını yaptı.BAKAN BOZDAĞ: ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLIYORUZ

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasını yaptı.