Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkeye ve bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zamanda ve yerde zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen Çanakkale'de Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok önemli zaferler kazanıldığını anımsattı. Balkanlar, Kuzey Afrika, Irak ve Suriye'nin elden çıkışının hatta Anadolu topraklarının kıyısından köşesinden işgaline şahitlik edildiğini belirten Erdoğan, bunun yanında Çanakkale, Kut'ül Amare ve Köprüköy'de kazanılan destansı zaferler de bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Hepsinin önemlisi milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık. Bunların içinde Çanakkale Savaşı milli mücadelenin ve son devletimiz Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolun adeta ön sözü olması bakımından önemlidir." diye konuştu.

Konuşması sırasında, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden bir bölümü okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin maskelerini tekrar tekrar yırtan mahiyete de sahiptir. Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı, durmayacak da görünüyor. Biraz sonra gideceğimiz Troya'nın sembolü olduğu binlerce yıllık mücadele hala bitmemiştir. Buralardaki 700 yıla yaklaşan varlığımızı kabullenemeyenlerin bizi boğazın her iki yakasından kazıyıp atma emelleri hala sona ermemiştir. Bir asır önce tüm güçleriyle Çanakkale'ye dayananların içlerindeki heves hala sönmemiştir. Anadolu'nun bin yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan koyu kinleri hala dinmemiştir. Ama hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiridir. Bu ülkeye ve bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zamanda ve yerde zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz."

"Mehmetçik" ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş'un Seddülbahir'i işgal etmek üzere gelen düşman gücü karşısında gösterdiği kahramanlığın unutulmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Mehmet Çavuş Seddülbahir'i silahıyla, küreğiyle, yerde bulduğu taşla velhasıl eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş ve ağır zayiatlar verdirerek, geri çekilmeye mecbur bırakmıştı. Savaş bittikten sonra kendisine teklif edilen maddi yardımları, 'ben para için değil, vatanım için savaştım...' ve reddediyor Mehmet Çavuş. Bu asaletiyle de tarihe ismini yazdırıyor. Bir başka Çanakkale kahramanı Ezineli Yahya Çavuş'un bir avuç askeriyle 3 bin kişilik İngiliz birliğinin karaya çıkışını uzunca bir süre engellemesi de savaşın gidişatını değiştiren hadiseler arasındadır. Mehmet Çavuş'un, Yahya Çavuş'un ve diğer Çanakkale kahramanlarının ahvadı olan milletimiz de 15 Temmuz'da tankları, uçakları, ateş kusan namluları çıplak eliyle durdurarak bir kez daha istiklaline sahip çıkmıştır. Terörle mücadelede, sınır ötesi harekatlarda destan yazan askerlerimizin, jandarmalarımızın, polislerimizin, güvenlik korucularımızın kahramanlık hikayeleri nesilden nesle aktarılacak şeref beratları olarak hafızalara kazınmıştır."

-"Milletimizin desteğine güvendik"

Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, sanayi, tarım ve enerjide, her alanda güçlendirmenin mücadelesini verirken bu şanlı tarih ve kahramanlardan güç aldıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek gayemiz alın terleriyle sulayarak ve kanlarıyla yoğurarak bize bu toprakları vatan haline getiren ecdada layık olabilmektir. Çünkü bir toprağın, bir arazinin vatan olması kanlarla onun sulanmasıdır, onunla yoğrulmasıdır. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma mücadelesini verirken sadece Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvendik. Biz size güveniyoruz. Milletimizin değerlerine savaş açan vesayetçilerle, milli iradeyi hiçe sayan darbecilerle, terör örgütlerini kullanarak sınırlarımıza dayanan güçlerle ve içimizdeki gafillerle mücadelemizi hep bu anlayışla yürüttük."

(Sürecek)