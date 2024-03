Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı devam ederken 6\'lı masa yerle bir oldu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün siyaset arenasına baktığınızda cumhur ittifakı kararlı bir şekilde devam ederken 6'lı masa yerle bir oldu. Şimdi birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe bizde hicap duyuyoruz. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Valiliği önündeki Turgut Özal Bulvarı Adalet Caddesi'nde halka hitap etti. Batman ilçeleri ve köylerini selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ay sonra yeniden Batman'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Batman'a olan muhabbetlerinin karşılıksız olmadığını söyleyen Erdoğan, "Şu anda Batman'daki katılım bunu gösteriyor. Meydana gelmeden önce sorun dedim katılım ne kadar, 50 bin olduğunu söylediler. Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Birileri devletimize iftara atsa da yarım asırdır hep mazluma yardım eli uzattık"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Filistin'e sahip çıkmadığını ileri sürüp iktidarı hedefe alanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları yüreğimizi yakıyor. 173 gündür İsrail Filistin halkının direnişini kıramadı. Yapılan müzakerelar sonucu ateşkes ilan edildi. Filistin halkı tüm dünyaya bu destansı direnişiyle kendini göstermiştir. Gazzeli kardeşlerimizin barışa kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz. Varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın. Biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi dün de bugün de yarın da zalimlere boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Altılı masadan eser kalmadı"

Birilerinin zorla, milleti bilmediği ve istemediği siyasi tercihlere zorladığını dile getiren Erdoğan, 6'lı masanın da böyle yaptığını ancak darmadağın olduğunu söyledi. Erdoğan, "Altılı masa dediler şu anda hiç birisi parlamentoda değil. Masanın altına birilerini soktular ne çıktı hiç. Bugün siyaset arenasına baktığınızda Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde devam ederken 6'lı masa yerle bir oldu. Şimdi birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe bizde hicap duyuyoruz. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. Zaten ne diyor bunlar, iyi ki kazanmamışız diyorlar. Bunları millete pazarlayanlar, bunların içlerinin boş olduğunu çok iyi biliyorlar. Benim Kürt kardeşlerime dahi o masaya oy verdirdiler. Aynı küstahlığı aynı milli irade simsarlığını bu seçimde de sürdürüyorlar. CHP ve DEM'li bir avuç dışında kimse bir şey bilmiyor. Milletimize dayatma yapıyorlar. Batmanlı kardeşlerim inanıyorum ki iradelerine ipotek koydurmayacaklardır. Vatandaşlarımız bunlara artık yeter diyecektir. Karar da tercih de benim diyen insanlarımızı meydanlarda görüyorum. İradesini pazarlık masasında meze etmeyecek Batmanlı kardeşlerimi karşımda görüyorum. İdaresine ve geleceğine sıkı sıkı sahip çıkanlar işte bu meydanlarda var. Sandıkta cumhur ittifakına verilen her oyun çok değerli olduğunu herkese izah edeceğiz, kırılan varsa gönlünü alacağız, bir şekilde her kesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Hiçbir projesi olmayan siyasilere oyunu verip boşa gitmelerini engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütünün yurt içindeki varlığı bitme noktasına geldi"

Açıklamalarında terör örgütlerine vurulan darbelerden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke sınırları içerisinde hiçbir terör örgütünün barınamaz hale geldiğini söyledi. Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımız çatışmalar ve savaşlarla çevrili olmasına rağmen hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Biz oyunlara gelmedik. Türkiye'yi bölgesindeki birçok ülkeyi saran ateşten uzak tuttuk. Bölücü örgütünün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi. Suriye ve Irak'tan ülkemize tehditler bitmek üzere. Bölücü terör örgütünün buradaki varlığı bittikçe bölge ayaklandı turizm arttı, bölgedeki insanlarımızın tamamı kazandı. İnşallah bunu muhafaza edeceğiz. Ağır bedeller ödeme pahasına bundan taviz vermeyeceğiz" dedi.

"Enflasyon rakamları yılın ikinci yarısından sonra düzelme eğilimi gösterecektir"

Dünyayı etkileyen enflasyonun Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu yenmek için güçlü bir kadro kurduklarını ve bu kadronun başına da Mehmet Şimşek'i getirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Eski karanlık günleri kimse geri getiremeyecek. Bölgemizde bu kritik adımları atarken dünyayı etkileyen ve ülkemizi de etkileyen enflasyon meselesini göz ardı etmiyoruz. Güçlü bir kadro kurduk, bu kadronun başında da Batman'ın evladı Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek'e tam itimadımız var İnşallah yılın ikinci yarısından sonra göstergeler düzelmeye doğru eğilimde olacaktır. Tüm hanelere sağladığımız 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz desteğimiz bu yıl da devam ediyor. Enflasyon düştükçe ve deprem yükümüz düştükçe bunu daha çok programlı olarak halka destek sunacağız. Biz ne kimlik ne istismar siyaseti yapıyoruz sadece millete hizmet etmeye çalışıyoruz bu amaçla son 21 yılda Batman'a 91 milyar lira yatırım yaptık" diye konuştu. - BATMAN