Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özel\'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz

Partisinin aday töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız, bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu. İstanbul dahil 26 ilin adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de göndermede bulundu.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Açıkçası CHP, uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar. Bu partinin emanetçi genel başkanı, milleti tahkir ve tahrik ederek parti içi iktidar kavgasını unutturmaya çalışıyor, bundan başka hiçbir işe yaramıyor.

"İNŞALLAH ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız, bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"ÖZGÜR EFENDİ NEREDE BİR TERÖRİST VARSA SIRTINI SIVAZLIYOR"

Ama bunun için de öncelikle CHP'nin başındaki zatın, sabık genel başkanının yaptığı gibi teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgür efendi, nerede bir çapulcu varsa, nerede bir terörist varsa, nerede bir demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya gidip sırtını sıvazlıyor. Bölücülere ve uzantılarına her fırsatta boncuk dağıtarak, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hangi şartlarda oturtulduğunun ve hangi prangalarla orada tutulduğunun unutturulabileceğini sanıyor.

"BU MİLLET ÖZGÜR EFENDİYE DE AYNISINI YAPACAKTIR"

Bu millet, ferasetini hafife alan herkese ne yaptıysa Özgür efendiye de aynısını yapacaktır. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleşmesini tercih ederiz. Aksi takdirde milletimiz onu daha önceki niceleri gibi siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırarak bunu yapacaktır.

"BU ZATIN GİDİŞATI PEK DE İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Ama bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Baksanıza daha 'bismillah' demeden, anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden Meclis'e tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor. Özgür efendi, partisine hakim olmak, bir şekilde geldiği koltuğun hakkını vermek yerine bize sataşarak, bize hakaret ederek, bizi hedef alarak prim kazanmaya çalışıyor.

"SİYASET HER KİŞİNİN DEĞİL, ER KİŞİNİN KARIDIR"

Ancak boynunda diyet borcuyla siyaset yapılmaz. Çünkü siyaset her kişinin değil, er kişinin karıdır. CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmak, vesayet gölgesini ve ayağınıza takılan prangaları kabul ettiğinizde kolaydır. Asıl olan gerçek manada bir siyasi aktör olabilmektir.

"SİYASİ EHLİYETİNİ ALMAK İSTİYORSA ÖNCE EFENDİLERİNDEN KURTULSUN"

Özgür efendi, siyasi ehliyetini almak istiyorsa bizimle uğraşmak yerine gitsin önce vasilerinden, efendilerinden, ağababalarından kurtulsun. Sonra kendisiyle özgür bir siyasetçi olarak muhatap olmayı düşünecek arkadaşlarım var. Tabii bunları siyasetin birer latifesi olarak söylüyoruz. Genel başkanından belediye başkanına kadar bu partide olup bitenler öncelikle CHP seçmenini ilgilendirir."