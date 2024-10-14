Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ''İnsanımızı devletinden soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, esnaftan kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Kibirli idareciye tolerans göstermeyiz'' dedi.

14.10.2024 15:02  Güncelleme: 15:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.

"KİBİRLİ İDARECİYE TOLERANS GÖSTERMEYİZ"

Kaymakamlara ders niteliğinde öğütler veren Erdoğan, "İhtiyaç sahiplerini bulup derdi ile hemdert olacak, hemhal olacaksınız. Vatandaşın şikayetlerine kapınızı 24 saat açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, esnaftan kopuk, idareci profiline tahammülümüz yoktur. Kibirli idareciye tolerans göstermeyiz. Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Değerli kaymakam adaylarımız, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesine, milletin evine hoş geldiniz. Bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanı'mız ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Her biriniz Türkiye'ye hizmet etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Tüm ilçelerimiz bizim için önemlidir ve birinci sınıf hizmeti almaya layıktır. Küçük büyük, gelişmiş geri kalmış ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Ülkemize sığınan bir çarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek de görevimizdir. Mağdurların feryadına kulak tıkamak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Sizden bu noktada hassasiyet ve özveri bekliyorum.

"SİZLER DEVLETİN GÖREN GÖZÜSÜNÜZ"

42 ay süren bir eğitim programını bugün alnınızın akıyla tamamladınız. Görevinizi icra ederken her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Vatandaşa layıkıyla hizmet etmek onların derdine dermen olmak, şehirlerin kalkınmasına destek vermek, mülki amir için ağır bir misyondur. Koltuğa oturmak, resmi plakalı araca binmek bir kişiyi saygıdeğer, devlet adamı yapmaz. Milletin takdirini, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz. İlçelerde devleti temsil eden kaymakamımız, devletin millete uzanan eli, gören gözüdür. Her vatandaşın derdi ile dertlenmek sorumluluğumuzdur. Hizmetten, eksikten, başarıdan sorumlu kaymakamlarımız görevinde ne kadar etkinse devletimiz de o kadar güçlüdür. Millete hizmet için samimiyetle koşturmanızı istiyorum. Sizlere üstün başarılar diliyorum. Derik Kaymakamımız ile birlikte ülkeye ve millete hizmet yolunda toprağa verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerinize ve sizleri yetiştiren hocalarınıza mahcup olmayacağınıza tüm kalbimle inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

"ELİTİST ZİHNİYETİN BÜYÜK ZARARLARI OLDU"

Biz Türk milleti olarak nice büyük devletler kurduk. Tarihte kurduğumuz devletlerin iki taşıyıcı sütunu oldu. ilki adalet diğeri de merhametti. Aynı durumun bugün de geçerlidir. Türkiye'nin hukuk devleti, medeniyetimiz de merhamet medeniyetidir. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa yaptığımız hizmetin anlamı olmaz. Devlet ile millet arasında duvarlar ören devlet ile milleti farklı yere yerleştiren elitist zihniyetin ülkemize büyük zararları oldu. Devlet vatandaşlarının bir kısmını tehdit kaynağı gördü. Kadınların baş örtüsü erkeklerin saçı sakalı ile çok uğraştılar. İlerici gerici diyerek insanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşlarımız ötekileştirildi. Bunun bedelini demokrasimiz ödedi. Vatandaşına üstten bakan bürokratik oligarşinin devlet tasavvurunda yeri yoktur. Devlet milletinin hizmetindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

"SADECE OTORİTE DEĞİL VEFA DA GÖSTERMENİZ GEREKİYOR"

Bulunduğunuz makamda devletin sadece otoritesini değil aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor. Devletin gülümseyen yüzü olmanızı bekliyorum. Vatandaşıma hiçbir zaman devlet nerede dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olanını sizi bulmasını beklemeyip siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız.

"AİLENİZ GİBİ SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKIN"

Tüm başarılılarımızı milletimize kulak verdiğimiz için elde ettik. Bizim yönetim anlayışımıza göre mevcudu korumak gerilemek demektir. Dünyadaki baş döndürücü dönüşüm eskiye göre daha çok çalışmamızı, kayıp onlarca seneyi telafi etmeyi kaçınılmaz kılıyor. Sizlerin özellikle yerel çaptaki vizyoner projeleri Türkiye'nin hızlı kalkınmasını hızlandıracaktır. Görev yerinizdeki kişileri aileniz olarak kabul edecek, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız.Çalışma arkadaşlarınıza örnek olacak, onları motive ederek, varsa sorunları çözerek vatandaşa hizmet götürülmesini siz temin edeceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kaymakamlara ders gibi sözler

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Yunuss Bayern:
    Rabbin birdaha bu millete sizib gibi felaket nasip etmesin 88 27 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KAYMAKAMLAR DEVLETI TEMSIL EDER, SIYASI PARTILERI VEYA SAHISLARI DEĞİL 75 7 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Siz halka ne kadar kopuksunuz ağam ah bir bilsen senin kendine ait refahı yüksek bi dünyan var halk kiiim sen kim 68 13 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ateşi yeni bulmamız? :)) 68 12 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canın chenneme 48 18 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Allahım sen konuyu biliyorsun tez zamanda …….. 49 14 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Bizler kaymakamı valiyi bilmeyiz tanımayız ancak arabasını trafik te görürüz oda bir sürü polis yolu keserek birde onu buna derken bence kendin biraz düsünsen daha isabetli olur 48 9 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Hep aynı senaryo asgari ücret te zam nerde Memura yılda iki defa özel sektör çalışanları na 1 sizce bu adalet mi 29 13 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Reco'sende halkın arasına katıl, pazarı dolaş. Yeterrrr senin bu halka zulmün, erken seçim kararı al. 31 10 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    İnsan eksik olduğu konuları talep edermiş.... Nekadar da halktan olaylardan sokaktan insanlardan ekonomiden kopuksunuz sn rte. Ve kendinde olmayanı başkasından talep ediyorsunuz... 28 9 Yanıtla
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