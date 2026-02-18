Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık

18.02.2026 15:29  Güncelleme: 16:10
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu döneme atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O dönemde de CHP ile siyaset zemininde kıyasıya yarıştık. Milletimizin desteğiyle de hamdolsun biz bu yarışların hepsinde de ipi göğüsledik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Fakat şimdi CHP'nin içine düştüğü durum siyasetin dinamikleriyle açıklanamayacak kadar karmakarışık" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE..."

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu döneme atıfta bulunarak "O dönemde de CHP ile siyaset zemininde kıyasıya yarıştık. Milletimizin desteğiyle de hamdolsun biz bu yarışların hepsinde de ipi göğüsledik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Fakat şimdi CHP'nin içine düştüğü durum siyasetin dinamikleriyle açıklanamayacak kadar karmakarışık" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E KARŞI TAVRI NEDEN DEĞİŞTİ?

Gazetecilerden birinin "Son günlerde Silivri'yle irtibatı yoğunlaşan Özgür Özel'e karşı tavrınız bir hayli değişti. Hem eleştirileriniz çok sertleşti hem de 'Umudumu kestim' gibi bir tespit yaptınız. Bu ne anlama geliyor, size göre geçmişte CHP'de olmayan bugün ne oluyor?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında çok farklı bir kıskacın içinde. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çeteleri bir yandan, beceriksiz ve liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHP'yi kuşatmış durumda. Böyle bir gayretin içindeler. Biz rakibimizi siyaseten eleştiririz. Politik açıdan ortaya koydukları tezlere sonuna kadar karşı da çıkarız. Kendi tezlerimizi en makul zeminde ortaya koyar ve savunuruz. Tabii bu siyasetin doğasında olan bir şeydir. Ama onların böyle bir derdi var mı? Yok" dedi.

"BU HAKARETLERLE BİR YERE VARAMAZSIN"

Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Erdoğan, "Ayak oyunları, malum hançerler, parti içi komplolar, CHP'nin siyasette oturduğu zemini bir hayli kaydırdı. Bunu sadece vizyonsuzluk, beceriksizlik ve basiretsizlik olarak açıklamak mümkün değil. Ama ortalık gerçekten kötüye gidiyor. Sayın Genel Başkan gittiği her yerde sadece şahsıma ve arkadaşlarıma hakaret üstüne hakaretler yağdırıyor. Bu hakaretlerle sen bir yere varamazsın ki. Onun için de biz CHP'nin içine düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz. Sadece işimize bakıyoruz. Yolumuza da böyle inşallah devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

