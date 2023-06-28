Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tebriği

Kurban Bayramı dolasıyla dün bir yazılı mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah da bir tweet yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAYRAMI AİLESİYLE GEÇİRECEK

Öte yandan Erdoğan bayram boyunca Ankara dışında ailesiyle birlikte olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Başkent dışında bayram geçirecek. MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise bayram boyunca Ankara'da olacak.

LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın tüm Sudan halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi. Görüşmede, Sudan'da yaşananların, bir bayramın daha buruk karşılanmasına neden olduğunu belirten Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın tüm Filistin halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi. Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirten Erdoğan, Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.