Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan müjde: Adalet Bakanlığı\'na 20 bin yeni personel alımı
17.07.2025 20:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Adalet Bakanlığı bünyesine 20 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımların, adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin olması amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, yeni personellerin adaletin tecellisi yolunda başarılar diledi ve alımın adalet teşkilatına, ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı bünyesine 20 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE: ADALET BAKANLIĞI'NA 20 BİN YENİ PERSONEL ALIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet hizmetlerinin daha hızlı daha etkin olması amacıyla ilave bir adım atıyoruz. Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı

BAKAN TUNÇ: YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum.

Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı - Son Dakika

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