Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki barbarlık uluslararası hukuk önünde hesap verecektir - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki barbarlık uluslararası hukuk önünde hesap verecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze\'deki barbarlık uluslararası hukuk önünde hesap verecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Gazze'deki barbarlığın sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vereceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini ve uluslararası toplumun ağırlığını koyması gerektiğini söyledi.

27.06.2024 19:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Karis ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, görüşmeleri vesilesiyle mevkidaşı Karis ile Türkiye Estonya ilişkilerini geliştirecek müşterek adımları ele aldıklarını belirtti. Estonya ile her alanda işbirliğini ilerletme potansiyeline sahip olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların daha da artırabileceğine dikkat çekti.

Geçen yıl tesis edilen ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası da belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma sanayii alanında tesis ettiğimiz mevcut iş birliğini ilave somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Geniş bir yelpazede ilişkilerin çeşitlendirilmesini, işbirliğimizin geleceğine yapacağımız yatırımlar olarak addediyoruz. Dijital dönüşüm, Dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya dünyada önemli bir konuma sahip" dedi.

Görüşmelerinde bu alanda sahip olunan tecrübeler üzerinde durduklarını belirten Erdoğan, "Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

" Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir"

Türkiye AB ilişkileri ile güncel bölgesel küresel meseleleri de ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan ayrıca görüşmelerinde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldıklarını ifade ederek, "Ukrayna'daki yıkımın son bulması ve taraflar için adil çözüm diplomasi ile mümkün. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin sonuç vermeyeceği görüşümüzü koruyoruz. Gazze'de yaşan vahşette hiç şüphesiz gündemimizdeydi. İsrail'in uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrısına rağmen Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrar değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Gazze'deki insani felaketin sona etmesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım" değerlendirmesini yaptı.

Karis ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu belirtti. Türkiye'nin AB için önemli bir aday ülke olduğunu belirten Karis, Estonya'nın Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Karis, "Savunma alanındaki işbirliğimiz, aynı zamanda savunma sanayi alanında ortaklaşa yaptığımız çalışmalar vesilesiyle Estonya'daki savunma güçlerine Türkiye'den zırhlı araçlar sağlanacak ve ilgili işletmeleri de yarın ziyaret edeceğim" dedi.

AB'nin Türkiye ile olan diyaloğunu devam ettirmesi ve iyileştirmesi gerektiğine vurgu yapan Karis, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşındaki tutumundan ve Tahıl koridoru konusundaki diplomatik girişimlerinden övgü ile bahsetti. Gazze'de yaşananların eşi benzeri görülmeyen bir şekilde devam ettiğini söyleyen Karis, çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyledi.

Türk mutfağına ve misafirperverliğine olan beğenisini de dile getiren Karis, "Türkiye'den kilo almadan ayrılmak mümkün değil. Bir cennet Türkiye'nin her köşesi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki barbarlık uluslararası hukuk önünde hesap verecektir - Son Dakika

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