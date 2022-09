Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada dayatmaları kabul etmiyoruz (2)

'GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ SON DERECE VERİMLİYDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde oldukça verimli temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplamda 3,2 milyar insanın yaşadığı, 20 trilyon dolar milli gelir üreten, 2012 yılından bu yana diyalog ortağı olduğumuz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi çok daha derinleştirmeyi istiyoruz. Bu niyetimizi zirve kapsamında yaptığımız temaslarda muhataplarımıza açıkça ifade ettik. Bu liderlerle hem 2'li münasebetlerimizi tüm yönleriyle ele aldık hem de bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Newyork'a geçtik. 13 saatlik bir yolculuktan sonra Newyork'a ulaştık. Covid-19 salgını sebebiyle 2 yıl sonra ilk kez yüz yüze yapılan genel kurul görüşmeleri bizim açımızdan son derece yoğun, verimli ve bereketliydi" dedi.

'HEDEFİMİZ HER İKİ LİDERİ EN KISA SÜREDE BİR ARAYA GETİRİP SAVAŞI SONLANDIRMAKTIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesinin Türkiye adına gurur verici bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin bu konuda gösterdiği gayret ve üstlendiği sorumluluklar işin zorluğunu bilenlerin gerçekten taktirle karşıladığı seviyededir. Bu vesileyle çabalarımıza verdikleri destek için Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Hedefimiz her iki lideri en kısa sürede bir araya getirerek daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan bu savaşı sonlandırmaktır" diye konuştu.'YUNAN YÖNETİCİLER BUNUN HESABINI KENDİ HALKINA VERMEK MECBURİYETİNDE KALACAKTIR'Erdoğan, Yunanistan 'ın son zamanlarda birçok provokasyona imza attığını belirterek, şöyle devam etti: "Biz dünyada savaşları, gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret sarf ederken komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Hep söylediğim gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne askeri ne ekonomik olarak muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin vaktini, enerjisi dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler hem Yunan devleti hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Daha geçtiğimiz ağustos ayında 100'üncü yıl dönümümüzü kutladığımız zaferlerimizin Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Kısır siyasi hedefleri uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç, en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır."'SİYASİ ANGAJMANLAR BİZİ DEĞİL ASIL YUNAN HALKINI TEHDİT ETMEKTEDİR'Erdoğan, Yunan yöneticilerin ülkelerini zora soktuklarına işaret ederek, "Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, çocukları, yaşlıları hunharca öldürdüğü Tripoliçe katliamı gibi hadiseleri zafer günü olarak kutlayanlar henüz tarih önünde bunların hesabını vermediler. Bugün Akdeniz 'de Ege 'de botlarını batırarak, ölüme terk ettiği tüm masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez. Yunanistan'ın 4 bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. ?Yunanistan'ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan, bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil, asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte seyrettik, çözdük, o defteri kapattık ve kendimize yeni bir yol çizdik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer bir felakete sürüklenmesinden bir komşu sıfatıyla samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir" dedi. 'YUNANİSTAN'A KARŞI GEREKTİĞİNDE İMKANLARIMIZI KULLANMAKTAN GERİ KALMAYIZ'Erdoğan, Yunanistan'ın yanlış adımlarının kendilerini bataklığa sürüklemeye kafi geleceğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Netice itibariyle her alanda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Bu da iyi biline. Ama bunu yaparken kendi siyasi ve ekonomik hedeflerimizden, kendi kalkınma programlarımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğimizi de açıkça belirtiyoruz. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 vizyonunu güçlü bir şekilde oluşturmasında, ulaştırma altyapımızın büyük bir payı vardır. Bugün uyguladığımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomik programın üzerinde yükselttiğimiz alt yapılardan biri de ulaştırmadır. Kara, hava, demir ve deniz yollarındaki ulaştırma yatırımlarımızla sadece kendi insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmakla kalmıyoruz. Bu projelerle Avrupa'dan Asya'ya bölgemizin tamamının hızlı, konforlu, ekonomik şekilde buluşmasını sağlıyoruz."

Kaan ULU/ANKARA, -