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Politika

Erdoğan'dan BM ve Yunanistan Açıklamaları

Erdoğan\'dan BM ve Yunanistan Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamalarda BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin etkisiz olduğunu belirtirken, Yunanistan Başbakanı ile sorunları masaya yatırma konusunda görüşmelerde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştüğünde olumlu bir yaklaşım gördüğünü dile getirdi.

27.09.2024 15:54
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii önünde Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " BMGK'daki 15 geçici üyenin etkisi yok, 5 üye yönetiyor. Daimi üye olmanın gayretindeyiz" dedi.

Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için gittiği ABD'den yeni dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Yunan botlarının Bodrum ve Datça'ya gelmesiyle ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Başbakan bunları masaya yatıracağını ve sorunu çözeceğini bize ifade etti' dedi.

'DAİMİ ÜYELERİN BİZLERİ DAİMİ ÜYE YAPMA GİBİ BİR HESAPLARI YOK'

Erdoğan "Her şeyden önce 'Dünya 5'ten büyüktür' derken bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu; 5 tane daimi üye ve bunun yanında biliyorsunuz 15 tane geçici üye var. Bu daimi üyelerin konumu, iki dudak arasında her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil. ve bu 5 daimi üye şu an itibari ile dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vs gibi üyelerin her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibari ile daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 tane geçici üyenin de zaten bu noktada yapacağı hiçbir iş söz konusu değil.

'SAYIN BAŞBAKAN BU SORUNU ÇÖZECEĞİNİ İFADE ETTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile yaptığı görüşme hakkında sorulan soruya "Önümüzdeki yılın başında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına yapacağız. Şu anda bizim büyükelçi konumumuzda bulunan Çağatay Bey muhatap ile görüşmeleri sürdürüyor. ve muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak. ve o bir araya gelişimizde de bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı gerekse bu Ege'deki yaşanan bazı malum sıkıntılar. Bu konuları Sayın Başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti' diye konuştu.

'PAŞİNYAN'IN OLUMLU YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesine ilişkin ise,' Paşinyan ile olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan- Ermenistan arasındaki yaşanan sıkıntılardı ve bu konularda ben Paşinyan'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki; bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözerler. ve bu konuyla ilgili olarak da Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum ve bu iki ülke, bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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