Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak zorundadır"

Politika

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile gerçekleştirdiği bayramlaşma konuşmasında Gazze'ye dikkat çekerek "Dünya İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak ve her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı. Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dünyaya İsrail'in katliamına 'Dur' demesinin gerektiğini vurguladı. Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan; "Kurban Bayramımızı işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici katliamların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor. Barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Soykırımcı İsrail yönetimi tarafından alçakça şehit edilen 38 bin kardeşimizin acısı, millet ve ümmet olarak hepimizin yüreğini dağlıyor. Sadece müslümanlığımızın değil aynı zamanda insanlığımızın da sınandığı imtihan günlerinden geçmekteyiz. Gazze'deki katliama tepki göstermek kardeşlik görevimizin olması yanı sıra insanlık vazifemizdir. Dünya İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" dedi.

"İsrail ile tüm dış ticaretimizi durdurduk"

Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail aleyhinde açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Siyasi ömrünü uzatmak için kendi vatandaşları dahil tüm bölgeyi ateşe atan Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyorum. Bu tavrımızı geçen hafta İspanya'da ve G-7 Liderler Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz İtalya'da muhataplarımıza bir kez daha açıkça ifade ettik. Türkiye olarak bölgemizde kalıcı barışın tesisi ve soykırımın sorumlularının hesap vermesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail aleyhinde açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail yönetimini kalıcı ateşkese zorlamak amacıyla bu ülke ile olan dış ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülkeyiz. Filistin hükümeti ve Hamas'la diyaloğumuz güçlü bir şekilde devam ediyor. İslam dünyasının yek vücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının daha da artması için çalışıyoruz. Topraklarını savunan, hak ve hürriyetleri uğruna ağır bedeller ödeyen Filistinli kardeşlerimizin direnişlerinin zafere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mazlumların imdadına koşuyoruz"

Türkiye'nin sadece Gazze değil tüm mazlumların imdadına koştuğuna dikkat çeken Erdoğan; "Gazze ile birlikte İslam coğrafyasının diğer köşelerindeki dramlara da sessiz kalmıyoruz. Sudan'da bir yıldan fazladır devam eden kardeş kavgasının sona erdirilmesi için temaslarımız sürüyor. Libya'dan Somali'ye Afganistan'dan Yemen'e nerede bir sıkıntı, istikrarsızlık, trajedi varsa hiçbir ayrım yapmadan mazlumların imdadına koşuyoruz. Büyük bir devlet ve milletin mensupları olarak, inşallah bundan sonra da dimdik durmaya, mazlumun eli, dili, sesi, çığlığı olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA