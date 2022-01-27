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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi

27.01.2022 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına cevap verdi. Torun, "Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda yine 'prompter'a yazılan kadar konuşmuş, gerçekleri saptırarak algı operasyonu yapmaya çalışmıştır." dedi.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan yanıt geldi.

"2019 SEÇİMLERİNDEN SONRA, BELEDİYELERİN ALDIĞI PAY AYNI KALMIŞTIR"

Torun, "Erdoğan'ın, belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldığı payların artmasını örnek vererek, kendini savunmaya çalışması acziyetin ürünüdür. Çünkü belediyelerin genel bütçeden aldığı paylar zaten yasal güvence altındadır. Belediyelere; nüfusları, yüzölçümleri ve gelişmişlik endeksleri gibi alanlardaki durumlarına göre genel bütçeden belli oranda pay aktarılmaktadır. Bu Ak Parti iktidarlarından önce de bu şekilde olmuştur. 2019 seçimlerinden sonra, belediyelerin aldığı payların oranları artırılmamış, aynı kalmıştır. Genel bütçe gelirleri arttıkça, doğal olarak belediyelerin payları da artmıştır. Yani Erdoğan'ın 'belediye gelirlerini artırdık' açıklaması koca bir yalandır. Erdoğan çok istese dahi tüm partilerden tüm belediyeleri kapsayan bu gelirleri kesmesi mümkün değildir. Erdoğan algı oyunlarını bırakıp, şu sorulara cevap vermelidir: İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana büyükşehir belediyelerimizin 20 milyar TL tutarındaki 6 büyük projesinin finansmanını 1 yıldan fazla süredir onaylamadığınız mı yalan? Pandemide belediyelerimizin ekmek dağıtmasını dahi engellemeye çalışıp, 15 milyon liralık bağış hesaplarına el koyduğunuz mu yalan?" dedi.

SEYİT TORUN'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Sözlerine devam eden Seyit Torun, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yardımlarının yüzde 97'sinin kendi belediyelerinize aktardığınız mı yalan? Sadece Konya'daki belediyelerinize tüm muhalefet belediyelerinden daha fazla araç verdiğiniz mi yalan? Yetmezmiş gibi Bakanlıktan, Saray'a bile 5 araç aldığınız mı yalan? Aynı bakanlığın milyonlarca liralık nakdi yardımlarını kendi belediyelerinize aktardığınız mı yalan? Belediyelerin bankası olan İLBANK kredilerinin tamamına yakınını kendi belediyelerinize verdiğiniz, biz 'bu kredileri kimlere verdiniz' diye sorunca, 'ticari sır' deyip yanıtlamadığınız mı yalan? Orman Genel Müdürlüğü araçlarının tamamını kendi belediyelerinize hibe ettiğiniz mi yalan? Sayın Ekrem İmamoğlu'na 'elini arkadan bağladın' diye açtığınız soruşturma dahil bizim belediyelerimize tetikçi müfettişlerle baskı kurduğunuz ama Serik belediyenizdeki 500 bin liralık rüşvete sessiz kaldığınız mı yalan? Yalova Belediye başkanımızı mahkeme kararı olmadan görevden alıp, Şırnak'taki iki belediye başkanınız hakkında hapis cezası varken onları koruyup işlem yapmadığınız mı yalan?" dedi.

"PROMPTER'IN DEDİĞİ HER ZAMAN DOĞRU DEĞİLDİR"

Ayrıca, "Turizmi Teşvik Kanunu başta olmak üzere pek çok yasa ile belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden aldığınız mı yalan? Büyükşehirleri kaybedince Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin üye yapısını değiştirip, çoğunluğu merkezi yönetime devrettiğiniz mi yalan? Partinizin yönettiği Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütçesinin yarısından fazlası bizim belediyelerimizden kesilmesine rağmen, kaynaklarının tamamına yakınını kendi belediyelerinize aktardığınız mı yalan? 'Prompter'ın dediği her zaman doğru değildir. Yalanı gerçek gibi söylemek, Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz. Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik tehdidinden çark ettiği gibi, belediyelerimize yönelik haksızlıkları da kabul etmesi yakındır." sözlerine yer verdi.

"NE YAZIK Kİ BU SORULARDA ERDOĞAN'A SORULAMAMIŞTIR"

Torun sözlerine, "Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyemizin karla mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışması da suçluluk psikolojisidir. İstanbul Havalimanı'nın çöküşünü, Marmaray'ın yolda kalışını, iktidarın sorumluluğundaki yolların felç oluşunu, Gaziantep başta olmak üzere kendi belediyelerindeki mağduriyetleri konuşamayan Erdoğan, beceriksizliklerini gizlemeye çalışmıştır. Ne yazık ki bu sorular da Erdoğan'a sorulamamıştır. Erdoğan ayrıca, kendi belediye başkanlığı döneminde kar olduğunda AKOM'dan tüm İstanbul'u takip ettiklerini söyleyerek yine baltayı taşa vurmuştur. Çünkü, Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevi 1998 sonunda bitmiş, AKOM ise 12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur. 'Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun' ifadesini de kullanan Erdoğan'a şunu hatırlatıyoruz: Belediyemiz İstanbul halkının yanındadır. Allah 2023'e kadar 84 milyonun yardımcısı olsun çünkü iktidarınızın ömrü ilk seçime kadardır." diyerek devam etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyit Torun, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır' açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi - Son Dakika
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